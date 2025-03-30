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大谷翔平重啟練投！羅伯斯揭二刀流復出時機　前田健太：他沒問題

▲▼大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平在30日（台灣時間）對戰老虎前，時隔32天再次進行牛棚投球練習，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露計畫。大谷翔平還與老虎日籍投手前田健太進行交談。前田健太相信大谷翔平的復健過程沒有問題。

大谷在春訓期間一直有進行投球練習，但他在開季的這段時間中止了投手訓練，專注於提升打擊，為例行賽做準備。儘管如此，大谷仍保持著手臂的活動力，並進行了較為輕鬆的平地投球練習。

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大谷剛從2023年9月的右肘第二次重大手術，以及去年11月的左肩手術中康復過來，這些手術使得他的休賽季訓練有所延遲。這天，大谷投了大約20顆球，這可能是他目前訓練階段的一個大致指標。回顧大谷在春訓的首次牛棚投球時，他合計投了14顆球。

大谷重啟投球訓練後，球隊會根據他投球後的狀況來決定後續的計劃。羅伯斯表示，「應該從自然的牛棚投球進展開始，必須混合不同的投球，然後才能再次面對打者。這是開始，現在還沒有時間表，我認為沒有人有確定的時間。我們還有一段距離。」

如同球隊一再強調的那樣，對目前的道奇來說，讓大谷回到輪值並不急迫。重點是確保大谷能夠保持健康，並在比賽最重要的時刻以最佳狀態重返二刀流。羅伯斯強調：「他的健康是最重要的，這一點至關重要。所以不論那個時間點是何時，一旦他的訓練完全完成，他就會為我們投球。」

在談到與大谷的對話時，前田健太表示，「那是很普通的對話，正如你所見（笑）。」對於大谷翔平復健過程，前田健太指出，「他之前也做過一次右肘手術，並且成功度過了復健期。我認為這對他來說不會有問題。每個人的復健方式不同，但他作為野手也有出場，這讓他在調整過程中需要更加注意。像他這樣的一流選手，能夠好好度過這段時間，我相信完全不會有問題。對於復健過程，我沒有任何建議，他完全沒問題。」

關鍵字： 大谷翔平投球訓練復健過程羅伯茨前田健太

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