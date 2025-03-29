誰更偉大？韋德點出詹皇超越喬丹之處　「巔峰持久前所未見」

▲詹姆斯在NBA賽場屹立超過20年，他與喬丹誰比較偉大，一直是熱門話題。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

熱火傳奇巨星韋德（Dwyane Wade）16年職業生涯3度奪冠，曾是天王詹姆斯（LeBron James）最佳拍檔的他，近日談到詹皇與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）生涯後期的表現差異，大讚40歲場均仍超過24分的詹皇，持久的巔峰「前所未見」。

「喬丹回歸後場均還有20分，他依舊非常出色，但詹姆斯維持在的那個水準，是我們從未見的。」韋德指出，「他讓關於『誰是最偉大』的討論變得更難判斷。以前大家會說張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）這些人，但因為詹姆斯的穩定性……他在生涯第20年場均還能拿30分！」

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喬丹在率領公牛完成第2次3連霸數年後，曾在2001-02與2002-03賽季重返NBA，以巫師球員身份出戰。他兩季共出賽142場、120場先發，繳出場均21.2分、5.9籃板、4.4助攻、1.5抄截，仍極具競爭力。值得一提的是，當時的喬丹已年過40，能有如此表現格外不易。

▲韋德（右）曾是詹姆斯的最佳拍檔。（圖／達志影像／美聯社）

然而詹姆斯目前年齡已超過喬丹打最後一戰的歲數，卻打出更全面的表現。本季至今，詹皇場均能砍24.5分、8.2籃板和8.5助攻，投籃命中率達51.2%，三分球命中率也有37.3%。

此外，詹姆斯所屬的湖人戰績也遠勝當年巫師。巫師在喬丹回歸兩季皆未晉級季後賽，而本季湖人目前則居西區第4種子，還有機會繼續提升名次。

▲詹姆斯已在NBA征戰了22個賽季。（圖／路透）