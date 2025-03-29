林安可開幕戰開轟跳舞慶祝　小虧胡金龍「上班很久！」

記者楊舒帆／台北報導

中職開幕戰台北大巨蛋上演獅象大戰，林安可開轟猛打賞，胡金龍關鍵代打清壘安打一起建功，林安可賽後透露有小虧賢拜一下。

▲統一獅林安可擊出陽春砲。（圖／記者林敬旻攝）

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統一獅本季維持開轟回本壘後就要跳舞的傳統，林安可成為隊內本季首位開轟打者，回休息室擊掌後，跟隨陳傑憲等隊友的腳步，跳了一段慶祝舞蹈，他賽後笑言，「至少有跳！」

談到猛打三安打的內容，林安可指出，「全壘打比較紮實，其他兩支安打有點折到，需要繼續努力，就算沒有安打也要做到紮實擊球。」過去獅隊打線總是對兄弟先發洋投德保拉較為「苦手」，對此林安可回應，「沒有說都打不到，剛好有把握住機會。」

▲統一獅林安可擊出陽春砲。（圖／記者林敬旻攝）

林安可在8局上轟出陽春砲，不僅為獅隊打響第一轟，也添得本場第8分，創下史上開幕戰最大比分差紀錄。談到擊球瞬間的感覺，林安可說並不確定是否過牆，「跟傑憲那顆差不多，有看了一下，就看到詹咩（詹子賢）停下來。」

熱身賽就敲出2轟，林安可透露開季前的準備，「沒有不一樣，持續把自己該做的做好，結果自然呈現。」

胡金龍6局上關鍵代打貢獻3打點，耗到第6顆才成功擊出安打，林安可透露私下和賢拜開玩笑，「通常他打一顆球就下班，這次『上班比較久』，他經常打第一顆就結束，這只是開玩笑的啦！」至於胡金龍對於他的玩笑話有何回應？「他就笑笑的回說，前幾顆沒有掌握好。」

▲統一獅林安可擊出陽春砲。（圖／記者林敬旻攝）