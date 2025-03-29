運動雲

>

林安可開幕戰開轟跳舞慶祝　小虧胡金龍「上班很久！」

記者楊舒帆／台北報導

中職開幕戰台北大巨蛋上演獅象大戰，林安可開轟猛打賞，胡金龍關鍵代打清壘安打一起建功，林安可賽後透露有小虧賢拜一下。

▲統一獅林安可擊出陽春砲。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅林安可擊出陽春砲。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一獅本季維持開轟回本壘後就要跳舞的傳統，林安可成為隊內本季首位開轟打者，回休息室擊掌後，跟隨陳傑憲等隊友的腳步，跳了一段慶祝舞蹈，他賽後笑言，「至少有跳！」

談到猛打三安打的內容，林安可指出，「全壘打比較紮實，其他兩支安打有點折到，需要繼續努力，就算沒有安打也要做到紮實擊球。」過去獅隊打線總是對兄弟先發洋投德保拉較為「苦手」，對此林安可回應，「沒有說都打不到，剛好有把握住機會。」

▲統一獅林安可擊出陽春砲。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅林安可擊出陽春砲。（圖／記者林敬旻攝）

林安可在8局上轟出陽春砲，不僅為獅隊打響第一轟，也添得本場第8分，創下史上開幕戰最大比分差紀錄。談到擊球瞬間的感覺，林安可說並不確定是否過牆，「跟傑憲那顆差不多，有看了一下，就看到詹咩（詹子賢）停下來。」

熱身賽就敲出2轟，林安可透露開季前的準備，「沒有不一樣，持續把自己該做的做好，結果自然呈現。」

胡金龍6局上關鍵代打貢獻3打點，耗到第6顆才成功擊出安打，林安可透露私下和賢拜開玩笑，「通常他打一顆球就下班，這次『上班比較久』，他經常打第一顆就結束，這只是開玩笑的啦！」至於胡金龍對於他的玩笑話有何回應？「他就笑笑的回說，前幾顆沒有掌握好。」

▲統一獅林安可擊出陽春砲。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅林安可擊出陽春砲。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中職統一獅林安可開幕戰巨蛋影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

叫李雅英來作陪遭炎上　TPBL會長莊瑞雄道歉：不該物化女性

叫李雅英來作陪遭炎上　TPBL會長莊瑞雄道歉：不該物化女性

還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義　公布執行長張建偉實際發言

叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義　公布執行長張建偉實際發言

貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

快訊／林安可開轟猛打秀！統一8比0大勝兄弟　創開幕戰最大分差

快訊／林安可開轟猛打秀！統一8比0大勝兄弟　創開幕戰最大分差

笑容藏不住！史奈爾轉投道奇首勝入袋　感謝隊友火力支援

笑容藏不住！史奈爾轉投道奇首勝入袋　感謝隊友火力支援

兄弟改寫開幕賽最大落敗分差　平野惠一明天再受訪

兄弟改寫開幕賽最大落敗分差　平野惠一明天再受訪

唐綺陽10個月瘦20kg：沒有鬆！　談黃子佼「該發生的就會發生」

熱門新聞

叫李雅英來作陪遭炎上　TPBL會長莊瑞雄道歉：不該物化女性

還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義　公布執行長張建偉實際發言

貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1叫李雅英來作陪遭炎上　TPBL會長道歉

2還沒回頭就知出事了？大谷讓對手絕望

3叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義

4貝茲再見3分砲！道奇8比5氣走老虎

5林昱珉開季未從3A出發！外媒曝原因

最新新聞

1劉丞勳20分13籃板　健行連3季UBA爭冠

2丁聖儒砍新高19分　戰神止住5連敗

3李宜樺飆準大三元　佛光闖UBA冠軍戰

4兄弟寫開幕賽最大落敗分差　平野明天受訪

5開幕戰壓制兄弟證明健康　布雷克有課題

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366