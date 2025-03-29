運動雲

>

謝亞軒飆24分特攻勝率重返5成　夢想家龍查首秀7失誤

▲▼新北中信特攻謝亞軒、夢想家龍查。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻謝亞軒飆出24分。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻今（29）日在主場迎戰聯盟第2的強敵福爾摩沙夢想家，儘管開賽被馬建豪連續得分，一度陷入0比8落後，不過對手此戰因霍爾曼遭禁賽，僅能以兩洋將應戰，特攻在射手謝亞軒單場砍進6顆三分，飆出24分帶領下，最終以88比81勝出，賽後勝率重回5成。

謝亞軒今日手感火燙，鏖戰超過40分鐘，以18投9中攻下24分、6助攻和5籃板，外帶6抄截，三分更是11投6中，外線命中率高達54.5%。在特攻開賽被來犯的夢想家打出8比0攻勢後，謝亞軒隨即挺身而出，兩隊首節打成27平，特攻在次節超前了比數，並一路保持領先到比賽結束。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新北中信特攻謝亞軒、夢想家龍查。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻勝率重返5成。（圖／TPBL提供）

除了謝亞軒表現優異，克力斯單場得分也突破20大關，繳出21分、9籃板，魏嘉豪拿下13分、4助攻和4抄截，特攻終場以88比81收下近7場第6勝，戰績來到13勝13敗，勝率正式重回5成，穩居TPBL第4位，與台北戰神有1.5場勝差。

3連勝遭到終結的夢想家，今日因霍爾曼遭禁賽，只能以兩洋將應戰，本周才官宣入隊的新同學、213公分長人龍查迎來首秀，他出賽近36分鐘，整場僅出手6次，拿下9分、17籃板、2火鍋、1助攻和1抄截，但也發生多達7次失誤，吞下5次犯規，還需與隊友磨合及適應裁判尺度。

夢想家此役得分集中在馬建豪身上，他飆出全場最高的26分、6籃板和1助攻，砍進4顆三分球，不過在當家後場球星蔣淯安缺陣之下，夢想家最終沒能延續連勝紀錄。

▲▼新北中信特攻謝亞軒、夢想家龍查。（圖／TPBL提供）

▲夢想家開箱新洋將龍查（右）。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL新北特攻謝亞軒夢想家

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義　公布執行長張建偉實際發言

叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義　公布執行長張建偉實際發言

NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

笑容藏不住！史奈爾轉投道奇首勝入袋　感謝隊友火力支援

笑容藏不住！史奈爾轉投道奇首勝入袋　感謝隊友火力支援

樂天公布第二波談薪　廖健富5年總值4100萬、陳晨威簽3年

樂天公布第二波談薪　廖健富5年總值4100萬、陳晨威簽3年

前獨行俠老闆爆料唐西奇交易重大內幕　NBA拒讓他續掌籃球事務

前獨行俠老闆爆料唐西奇交易重大內幕　NBA拒讓他續掌籃球事務

公牛「10秒9分神績」竟是詹皇所賜　湖人主帥心碎：這種輸法太扯

公牛「10秒9分神績」竟是詹皇所賜　湖人主帥心碎：這種輸法太扯

緬甸強震！網紅小納豆泰國逃命　曝現場畫面：路上都是人..

熱門新聞

還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義　公布執行長張建偉實際發言

NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1還沒回頭就知出事了？大谷讓對手絕望

2貝茲再見3分砲！道奇8比5氣走老虎

3林昱珉開季未從3A出發！外媒曝原因

4叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義

5活塞42勝！戰績「翻3倍」創紀錄

最新新聞

1沒叫李雅英坐腿上　王志群仍親致歉

2「賓士哥」不習慣PitchCom　布雷克看狀況

3林安可關鍵安打　5局獅隊1比0領先

4先把選球做好　林安可注重細節

5追趕潘傑楷　林子豪生日許願「健康打滿」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366