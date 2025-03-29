謝亞軒飆24分特攻勝率重返5成　夢想家龍查首秀7失誤

▲新北中信特攻謝亞軒飆出24分。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻今（29）日在主場迎戰聯盟第2的強敵福爾摩沙夢想家，儘管開賽被馬建豪連續得分，一度陷入0比8落後，不過對手此戰因霍爾曼遭禁賽，僅能以兩洋將應戰，特攻在射手謝亞軒單場砍進6顆三分，飆出24分帶領下，最終以88比81勝出，賽後勝率重回5成。

謝亞軒今日手感火燙，鏖戰超過40分鐘，以18投9中攻下24分、6助攻和5籃板，外帶6抄截，三分更是11投6中，外線命中率高達54.5%。在特攻開賽被來犯的夢想家打出8比0攻勢後，謝亞軒隨即挺身而出，兩隊首節打成27平，特攻在次節超前了比數，並一路保持領先到比賽結束。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北中信特攻勝率重返5成。（圖／TPBL提供）

除了謝亞軒表現優異，克力斯單場得分也突破20大關，繳出21分、9籃板，魏嘉豪拿下13分、4助攻和4抄截，特攻終場以88比81收下近7場第6勝，戰績來到13勝13敗，勝率正式重回5成，穩居TPBL第4位，與台北戰神有1.5場勝差。

3連勝遭到終結的夢想家，今日因霍爾曼遭禁賽，只能以兩洋將應戰，本周才官宣入隊的新同學、213公分長人龍查迎來首秀，他出賽近36分鐘，整場僅出手6次，拿下9分、17籃板、2火鍋、1助攻和1抄截，但也發生多達7次失誤，吞下5次犯規，還需與隊友磨合及適應裁判尺度。

夢想家此役得分集中在馬建豪身上，他飆出全場最高的26分、6籃板和1助攻，砍進4顆三分球，不過在當家後場球星蔣淯安缺陣之下，夢想家最終沒能延續連勝紀錄。

▲夢想家開箱新洋將龍查（右）。（圖／TPBL提供）