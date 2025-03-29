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叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義　公布執行長張建偉實際發言

▲桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉。（圖／記者杜奕君攝）

▲桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉。（圖／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

針對有媒體以「叫李雅英來坐腿上...TPBL副秘書長YT頻道不雅言論被罵翻」為標題報導，以及其他標題與內容類似的新聞，台啤永豐雲豹今（29）日發出聲明嚴正澄清並提出強烈抗議，直指球隊執行長張建偉發言遭到斷章取義與誇大杜撰。

以下為雲豹球團聲明全文：

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台啤永豐雲豹針對今（29）日媒體以「叫李雅英來坐腿上...TPBL副秘書長YT頻道不雅言論被罵翻」為標題之報導，以及其他標題與內容類似之新聞，捏造本球隊執行長張建偉發表「下面留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」等言論，與實際事實明顯不符，本隊特此嚴正澄清並提出強烈抗議。

經查證，張建偉執行長於節目中之實際發言為：「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來。」「坐在群哥跟小左的中間。」全程並無「坐在腿上」等不當言語，相關媒體所報導內容明顯為斷章取義與誇大杜撰，已嚴重侵害張執行長之名譽。

儘管如此，我們也認知到，節目中使用「雅英來」等話題作為互動引導、刺激留言，確有考量不周之處，未能周全顧及性別敏感度與社會觀感，對此引發的不適、困擾或負面觀感，張建偉執行長本人在此誠摯致歉。

本隊一向秉持尊重、專業與體育精神，對於任何影響球隊形象與成員聲譽的不實報導，本隊將保留追究相關法律責任之權利，並正告相關媒體立即更正錯誤報導，以正視聽、還原事實。

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