陳子豪應援讓峮峮在日本爆紅　桃子首場亮相期待「炸裂」大巨蛋

▲兄弟啦啦隊女孩，菊池桃子。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

兄弟啦啦隊Passion Sisters新日籍成員菊池桃子將於29日開幕戰首次亮相，練習已久的應援將展現給球迷，她也分享印象最深刻的應援是峮峮在日本爆紅的「炸裂」。

談到開幕首戰應援，桃子表示，「今天是加入PS的第一場例行賽，是一場很重要的比賽，我會全力應援。昨天有點緊張，睡不著，現在狀態很好，既緊張又很期待。」

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首次進入台北大巨蛋，讓桃子想起前母隊讀賣巨人主場東京巨蛋，她說：「昨天彩排第一次進到台北大巨蛋，有點像東京巨蛋，讓我有種安心感。之前在日本，讀賣巨人也是在日本非常受歡迎的球隊，兄弟也是一樣，在台灣是很受歡迎的球隊。」

和團員已經打成一片，韓籍成員邊荷律曾問桃子有沒有很緊張，而邊荷律也回應她，「一起加油！」

曾擔任讀賣巨人隊長的桃子表示，當時和觀眾的距離比較遠，主要是努力把觀眾的聲音傳達給球員；但身為啦啦隊一員，她會和球迷一樣用心應援。

桃子也提到，對於前兄弟陳子豪的應援曲最有印象，「因為這首歌是峮峮在日本爆紅的應援，終於我也能參與這首應援曲。」

峮峮聽聞後表示：「還滿意外的，從她認識到現在才知道這件事，我知道桃子有很多經驗，也知道『炸裂』在日本非常受歡迎。希望新成員加進來的時候，學妹們都能夠努力應援，也希望大家能創造出更多有知名度的應援。」

▲中信兄弟Passion Sister菊池桃子。（圖／記者林敬旻攝）