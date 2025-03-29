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兄弟三輪新秀陳冠穎迎一軍首秀　最想對決陳傑憲、張育成

▲中信兄弟莎菈、伍立辰、陳冠穎。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中信兄弟陳冠穎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟去年選秀第二輪新秀投手陳冠穎，尚未有二軍經驗就「直升」一軍，迎接新球季，也很期待與更多一軍打者對決，並點名陳傑憲與張育成為挑戰對象。

陳冠穎在一軍熱身賽後援5場，累計4.1局，被敲3安打，1次保送，奪3次三振，失1分，防禦率2.08。他坦言：「學習到很多，對決一軍打者完全是不同層級，看他們的攻擊型態，思考配球。」

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他也提到，第一場對樂天桃猿時，對陳晨威印象最深刻。「位置丟得不錯，還是被他打成安打，雖然打得不是很強勁，但對他而言結果是好的。」他也回憶道，熱身賽沒有對決到陳傑憲，對張育成只有一打席，投1球就被敲長打，這兩位打者是他最想再對決的強打。

業餘時期以先發角色為主，但目前兄弟安排陳冠穎擔任牛棚投手角色，他坦言：「一開始調整起來會有點不習慣，需要每天做準備，但身體上不會有太多疲勞感。」他也經常詢問學長林暉盛與王奕凱，了解牛棚投手的調整方式。

兄弟總教練平野惠一指出，他和伍立辰都還年輕，培養先發投手的可能性不是零，陳冠穎也說：「還是會想投先發。」

毫無二軍出賽紀錄就直接開季一軍，陳冠穎說：「把自己準備好，用好的表現回報給教練。」

關鍵字： 中信兄弟陳冠穎一軍挑戰強打對決牛棚投手

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