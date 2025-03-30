不在意詹皇是否「早知道交易」　戴維斯：一切都沒變

▲戴維斯2月被交易至獨行俠，中止和詹姆斯的5年半合作。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

戴維斯（Anthony Davis）今年2月在一筆3方交易中被送到獨行俠，離開效力5年半的湖人，近日他接受《Andscape》記者史皮爾斯（Marc Spears）專訪，談及與昔日搭檔詹姆斯（LeBron James）的關係，他強調，「一切沒有改變。」

戴維斯自2012年進入NBA後，前7個賽季效力於紐奧良鵜鶘，2019年6月透過重磅交易加盟湖人，首年就繳出平均26.1分的表現，並與詹姆斯聯手奪下總冠軍，然而之後受傷勢影響，始終未能再次問鼎冠軍。

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本季他為湖人出賽42場，場均25.7分、11.9籃板、3.4助攻、2.1阻攻，表現穩定，卻在湖人、獨行俠、爵士3隊的交易中被送往達拉斯。由於轉隊首戰即因傷缺陣，戴維斯至今僅為獨行俠出賽3場，繳出場均17.7分、9.7籃板、4助攻、1.3阻攻。

▲湖人時期戴維斯（左）、詹姆斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

談到與詹姆斯的關係是否因交易而有所改變，戴維斯直言，「什麼都沒有改變，這只是生意的一部分，詹姆斯說他當時不知道這筆交易，無論真相如何，知道或不知道都不重要，我不在意，事情已經發生，回不了頭了。」

他補充說，「我們以前每天都會聊天，畢竟是隊友，但現在我在達拉斯、他在洛杉磯，彼此都在往前走，我們還是會聯絡，他也經常傳訊息給我，畢竟共事了5年半，關係很親近，雖然現在已經不再聊球隊內部的事，但到了夏天應該還是會聊很多其他事。」