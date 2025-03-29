兄弟二輪新秀直升一軍　伍立辰迎接挑戰：努力表現自己

▲中信兄弟伍立辰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟去年選秀第二輪新秀伍立辰開季「直升」一軍，對他來說，這是一次全新的挑戰。伍立辰表示，官辦氣氛與以往不同，場邊工作人員和媒體人數都很多，「是一個不一樣的開始，會很緊張，但興奮感更多。」

在熱身賽中，伍立辰的投球平均速球達145公里，他坦言這是職業訓練的成果。「訓練上更紮實，與體能教練和投手教練溝通如何調整，自己在準備時，放鬆與按摩，與防護員溝通也比業餘時更仔細，所以不會有疲勞狀況發生。」

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伍立辰在一軍熱身賽後援4場，成功中繼2次，累計5局，僅被敲2安打，有2次保送，僅失1分非責失分，防禦率0。

談到身體健康狀況時，伍立辰表示，良好的健康狀態讓他在官辦熱身賽中的投球速度保持穩定。根據球團的戰力安排，他目前的角色是中繼投手。他坦言：「在大學時期主要是先發，現在開始了解要擔任中繼角色，雖然有些壓力，但隨著自辦和熱身賽的進行，逐漸熟悉這個角色。」

在投球上，伍立辰也向陣中有經驗的學長請教，透露道：「會跟（王）奕凱、（王）凱程聊天，他們會給我職業場上投球想法上的建議，還有身體上的調整，大部分學長都給我許多寶貴的建議。」

雖然伍立辰沒有二軍經驗，但他坦言：「有壓力一定的，但這也是獲得肯定，也是一種挑戰，努力表現自己，不用害怕結果。」他還表示，家人有來到現場，期待能在家人面前有精彩的表現。