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貝茲再見3分砲戲劇性逆轉　羅伯斯嗨喊：真是瘋狂的一夜！

記者王真魚／綜合報導

道奇隊在美國時間28日（台灣時間29日）於主場迎戰老虎隊，以8比5逆轉獲勝。球隊在延長第10局克服2分落後，成功以再見全壘打結束比賽，拿下開季4連勝。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直呼，「這是一場瘋狂的夜晚！」

先發投手山本由伸投滿5局失2分退場，送出赴美後最多的10次三振，表現稱職。雖然未能連續在東京開幕戰後再度取得勝投，羅伯斯仍給予高度評價，「整體來說，山本投得非常出色。」

因身體不適缺席東京系列賽的內野手貝茲（Mookie Betts），在第8局擊出一支幫助球隊超前的陽春全壘打（本季首轟），隨後在延長第10局敲出逆轉勝的再見三分砲。羅伯斯忍不住大讚，「對於穆奇的表現，已經無法用言語來形容他的厲害了。」

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道奇展現出去年奪下世界大賽冠軍的氣勢，以大逆轉的方式延續連勝。貝茲在賽後場邊受訪時強調，「我們展現了為什麼有資格再次奪下冠軍戒指。」

▲▼ 道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

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