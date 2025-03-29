貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇29日主場迎戰底特律老虎，大谷翔平擔任先發「第一棒指定打擊」出賽，但4打席未能敲出安打，八局面對外角速球遭到三振收場。弗里曼（Freddie Freeman）在6局敲出關鍵追平兩分砲，貝茲（Mookie Betts）則在8局擊出超前全壘打，9局雖遭追平，但他10局下再擊出逆轉3分砲，率隊終場8比5氣走老虎。

本場賽前舉行世界大賽冠軍戒指頒發儀式，大谷作為壓軸壓軸人物登場，親手接過冠軍戒指並戴在左手食指上，獲得全場掌聲。儀式結束後他隨即投入比賽，但首打席獲保送後，第2打席打出高飛中外野飛球、第3打席擊出二壘滾地球、第4打席則在滿球數情況下遭外角直球三振。

弗里曼在6局下0比2落後、1出局一壘有人時，掃出中外野方向2分砲，這支全壘打的擊球初速為105.9英里（約170.4公里）、飛行距離411英尺（約125.3公尺），全場瞬間沸騰。觀眾席自發性高呼「Freddie Call」，弗里曼繞壘回來後與貝茲擊掌，並在休息區前接受大谷灑下的「向日葵種子祝賀」。

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8局下，大谷被三振後輪到貝茲打擊，他一棒將球轟向左外野，現場球迷伸手接球導致裁判啟動重播檢視，最終仍裁定為全壘打，道奇成功超前比數，主場再度陷入瘋狂。

山本由伸此戰先發5局被敲5安打，包括被丁格勒（Dillon Dingler）擊出陽春砲，單場失掉2分，送出大聯盟生涯最多的10次三振，壓制力十足，但打線前段時間未能提供火力支援，導致他在落後情況下退場，無關勝敗。弗里曼追平全壘打讓他逃敗，也在板凳區終於露出笑容。

9局上，老虎馬格特（Manuel Margot）追平安，戰局再度拉回原點，9局下道奇苦無攻勢，兩隊進入延長賽。老虎10局上延續攻勢，丁格勒再度挺身而出，擊出超前2分打點三壘打，率隊5比3領先。

10局下，道奇持續反攻，康佛托（Michael Conforto）適時安打追分，史密斯（Will Smith）代打擊出三壘長打追平比數，大谷翔平敲安延續攻勢，貝茲再度跳出來當英雄，擊出全壘打，單場雙響炮，率隊逆轉勝。

MOOKIE WALK OFF HOMER IN EXTRAS ON RING NIGHT!



Dodgers stay undefeated!pic.twitter.com/KtGHQX2hKY — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 29, 2025

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）