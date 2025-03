貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇29日主場迎戰底特律老虎,大谷翔平擔任先發「第一棒指定打擊」出賽,但4打席未能敲出安打,八局面對外角速球遭到三振收場。弗里曼(Freddie Freeman)在6局敲出關鍵追平兩分砲,貝茲(Mookie Betts)則在8局擊出超前全壘打,9局雖遭追平,但他10局下再擊出逆轉3分砲,率隊終場8比5氣走老虎。

本場賽前舉行世界大賽冠軍戒指頒發儀式,大谷作為壓軸壓軸人物登場,親手接過冠軍戒指並戴在左手食指上,獲得全場掌聲。儀式結束後他隨即投入比賽,但首打席獲保送後,第2打席打出高飛中外野飛球、第3打席擊出二壘滾地球、第4打席則在滿球數情況下遭外角直球三振。

弗里曼在6局下0比2落後、1出局一壘有人時,掃出中外野方向2分砲,這支全壘打的擊球初速為105.9英里(約170.4公里)、飛行距離411英尺(約125.3公尺),全場瞬間沸騰。觀眾席自發性高呼「Freddie Call」,弗里曼繞壘回來後與貝茲擊掌,並在休息區前接受大谷灑下的「向日葵種子祝賀」。

8局下,大谷被三振後輪到貝茲打擊,他一棒將球轟向左外野,現場球迷伸手接球導致裁判啟動重播檢視,最終仍裁定為全壘打,道奇成功超前比數,主場再度陷入瘋狂。

山本由伸此戰先發5局被敲5安打,包括被丁格勒(Dillon Dingler)擊出陽春砲,單場失掉2分,送出大聯盟生涯最多的10次三振,壓制力十足,但打線前段時間未能提供火力支援,導致他在落後情況下退場,無關勝敗。弗里曼追平全壘打讓他逃敗,也在板凳區終於露出笑容。

9局上,老虎馬格特(Manuel Margot)追平安,戰局再度拉回原點,9局下道奇苦無攻勢,兩隊進入延長賽。老虎10局上延續攻勢,丁格勒再度挺身而出,擊出超前2分打點三壘打,率隊5比3領先。

10局下,道奇持續反攻,康佛托(Michael Conforto)適時安打追分,史密斯(Will Smith)代打擊出三壘長打追平比數,大谷翔平敲安延續攻勢,貝茲再度跳出來當英雄,擊出全壘打,單場雙響炮,率隊逆轉勝。

