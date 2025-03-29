黃蜂再傳噩耗！　球小弟將動2手術本季提前報銷

▲黃蜂「球3弟」拉梅洛賽季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《ESPN》報導，夏洛特黃蜂當家控衛拉梅洛（LaMelo Ball）將因手腕與腳踝傷勢接受手術，確定缺席本季剩餘賽事。黃蜂目前僅剩9場例行賽，戰績18勝54敗，排名聯盟倒數第3。

拉梅洛本季已因腳踝傷勢多次缺陣，近5年也持續受到下半身傷病困擾。他職業生涯僅有1季出賽超過60場，即2021-22年入選全明星的賽季。近3季平均出賽僅35場，對於黃蜂這支將他視為核心的球隊來說，是一個沉重的隱憂。

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本季黃蜂傷兵滿營，不只拉梅洛受傷，榜眼新秀米勒（Brandon Miller）早早報銷，威廉斯（Grant Williams）與替補後衛曼恩（Tre Mann）也陸續傷退，傷病成為黃蜂長年無法擺脫聯盟墊底困境的主因之一。

▲黃蜂米勒賽季報銷。（圖／路透）

但黃蜂仍無需感到絕望，今年他們擁有自家首輪選秀權，若能抽中狀元籤，搶下杜克大學天才新星弗拉格（Cooper Flagg），將有望徹底改寫球隊未來。一旦能打造出弗拉格、拉梅洛與米勒的年輕核心，再加上原本就不錯的板凳深度，黃蜂將搖身一變成為充滿潛力的新興勢力。

然而，一切仍得取決於選秀籤運與拉梅洛的健康。拉梅洛在聯盟內評價兩極，不少人認為他只是「空有數據，但無法帶隊奪勝」的球員，但他在得分手段與觀賞性方面無庸置疑。本季他曾在東區後衛的全明星票選中領先，最終卻無緣入選，也成為他與黃蜂本季整體走衰的轉捩點。