還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

▲漢尼菲（Brenan Hanifee） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇大谷翔平在3月27日（美國時間）對戰老虎的主場開幕戰中，擊出個人本季第2支全壘打。然而，這支全壘打不只讓道奇球迷沸騰，更讓被轟的老虎投手漢尼菲（Brenan Hanifee）成為討論焦點——因為他似乎比任何人都早察覺自己要挨轟。

比賽進行到七局下、兩出局，道奇以一分領先。這是大谷與漢尼菲首次對決，在滿球數情況下，漢尼菲投出一顆時速95.8英里（約154公里）的伸卡球，但被大谷完美掌握，球朝左外野飛去，最終落入道奇球場的外野看台，引爆現場球迷歡呼。

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不過，這支全壘打有個微妙的細節——大谷在擊球瞬間並未確信是全壘打，而是直接加速往一壘衝刺。但與此同時，漢尼菲卻沒有回頭看球的去向，只是低下頭，像是瞬間察覺到自己被轟了，這一幕讓許多球迷討論不已。

球迷相繼表示，「他根本不敢看球飛去哪……」「這球其實投得不差，但他好像一瞬間就知道完蛋了……」 「完全放棄抵抗的感覺」。

賽後，漢尼菲受訪時坦言，「他（大谷）是一位非常出色的打者。我覺得自己投出了兩顆不錯的球，但在兩好球後，卻投出了一顆失投球。在這種級別的打者面前，這是絕對不可以發生的事。而大谷也毫不留情地讓我付出代價。」