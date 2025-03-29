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李灝宇生涯首度3A開季！首戰未敲安但獲保送

▲▼ 李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎3A球隊公佈2025年開季陣容，台灣小將李灝宇入列，生涯首次從3A起步。今日迎來小聯盟開幕戰，李灝宇3次打擊機會未敲出安打，但獲得1次四壞保送。

年僅22歲的李灝宇，去年效力老虎2A，累積87場出賽，繳出19支二壘安打、5支三壘安打、12發全壘打與56分打點的成績，皆為生涯最佳紀錄，打擊率0.298，整體攻擊指數（OPS）達0.851，締造旅美以來巔峰數據。

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今年，李灝宇在老虎農場系統排名第8，當時外媒就透露他將從3A出發，也點出課題，「3A的投手擁有更成熟的變速球與指叉球，李灝宇必須在對抗變速球的能力上有所提升，才能避免在進攻端陷入困境。如果他能在3A展現穩定打擊與健康表現，將有機會更進一步，朝大聯盟發展。」

李灝宇今日在老虎3A主場也迎來首場比賽，擔任先發第二棒、鎮守二壘。首打席擊出右外野飛球遭接殺，第四局選到四壞球保送，六局下再度擊出飛球出局，七局下最後一次打擊擊出左外野深遠飛球，可惜仍未能形成安打。

最終老虎3A以5比8不敵對手，李灝宇3打數未能建功，但成功選到1次保送上壘。

李灝宇今年首次獲邀參加大聯盟春訓，並獲得17場出賽機會，在31個打席中敲出4支安打，僅選到2次保送，遭到12次三振，雖未能繳出亮眼表現，但仍順利開季於3A，持續向大聯盟邁進。

關鍵字： 李灝宇台灣小將3A球隊大聯盟老虎

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