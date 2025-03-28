韓職女神廉世彬、河智媛降臨攻城獅主場　客串一日「慕獅女孩」

▲新竹攻城獅「夏日獅BEST SHOW」主題日活動 。（圖／新竹攻城獅提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

新竹攻城獅球團將於4月5日、4月6日和4月9日舉辦「夏日獅BEST SHOW」主題日，分別迎戰福爾摩沙夢想家、新北中信特攻與臺北台新戰神。這次活動由南港輪胎冠名，並邀請多位知名藝人和啦啦隊女神助陣。

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Muse Girls全員到齊 多元表演引爆現場

在4月5日和4月6日，Muse Girls將全員到齊，帶來多元風格的分組表演。攻城獅球團還特別邀請「台灣濱崎步」王彩樺、「啦啦隊女王」廉世彬和「蜜大腿女神」河智媛分別在4月5日、4月6日和4月9日客串一日Muse Girls，期待透過多元交流碰撞出精彩火花。此外，攻城獅球團與泳裝品牌Wave Shine合作，首次推出Muse Girls比基尼版主視覺，並推出多款應援周邊商品，邀請獅紫軍感受最熱情洋溢的籃球氛圍。

韓系應援女神登場 簽名會近距離互動

攻城獅球團迎來韓系應援女神「啦啦隊女王」廉世彬和「蜜大腿女神」河智媛，分別在4月6日和4月9日的比賽中客串Muse Girls。她們將參與開場表演並在中場休息時間帶來個人SOLO舞蹈，展現韓援啦啦隊的獨特魅力與熱情。此外，球團將為兩位女神舉辦限定賽前簽名會，讓粉絲近距離與偶像互動。

【賽前簽名會活動資訊】

4/6（六）15:00-15:30 廉世彬簽名會

4/9（三）17:00-17:30 河智媛簽名會

地點：二樓戶外小舞台

參加辦法：賽事當日於商品部櫃檯購買「韓援應援組合包」（$2,299，內含應援毛巾、女孩日主題球衣，含燙印女孩背號與姓名），即可獲得號碼牌，限量50位，售完為止。

首度設置「Muse Girls Room」 視訊活動限量參加

攻城獅球團在主場館西側觀眾迴廊特別設置「Muse Girls Room」，回顧慕獅女孩團隊創立至今的歷程，展出女孩們的私藏照片、實戰隊服以及她們想對粉絲說的話。特別的是，4月5日與4月6日賽前將舉辦「心動一對一視訊活動」，球迷可以與喜愛的Muse Girls一對一互動！

【心動一對一視訊活動】

4/5 15:15-15:45 購買Muse Girls比基尼版應援毛巾即可參加

4/6 15:40-16:10 購買Muse Girls比基尼版大型桌上立牌即可參加

號碼牌限量20位，發完為止。

賽後同樂會與主題球衣曝光

本次主題日活動中，19位Muse Girls全員上陣，分成9組輪番上陣，帶來最精彩的表演，包括日系舞蹈、唱跳舞蹈、國標舞和貓舞。賽後還有「Muse Girls全隊賽後同樂會」，由女孩們帶領球迷互動玩遊戲，每位女孩將帶領5位隊員進行互動遊戲，讓粉絲與偶像共同留下珍貴回憶。

此外，攻城獅全新主題日限定球衣也將同步曝光，以粉紅搭配紫色邊框，並融入棕櫚樹紋路。這款主題限定球衣由新秀蔡宸綱與慕獅女孩瑟七共同演繹，展現青春洋溢的夏日風情，歡迎獅紫軍一起穿上粉紅泡泡滿點的應援戰袍，與攻城獅共度難忘的南港輪胎「夏日獅BEST SHOW」主題日。