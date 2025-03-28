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勇士拚回前6！柯瑞明有望復出　小手套卻撕裂韌帶無限期缺陣

▲▼勇士柯瑞、「小手套」培頓二世 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞明日有望回歸。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在天王柯瑞（Stephen Curry）高掛免戰牌後，勇士連2場客場失利，跌到了西區第7，今（28）日傳出咖哩大神已隨隊完成對抗訓練，主帥柯爾（Steve Kerr）對他在明日復出對戰鵜鶘抱持樂觀態度，但灣區也面臨一個壞消息，防守悍將「小手套」培頓二世（Gary Payton II）拇指韌帶部分撕裂，目前沒有回歸時間表。

被快艇擠到西區第7的勇士急需止敗，他們明日將到紐奧良踢館，根據《ESPN》的報導，上周對暴龍摔傷導致骨盆挫傷的灣區一哥柯瑞，今日全程參與球隊約6分鐘的對抗訓練，狀態不錯，隨後也進行了個人訓練。

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「他看起來真的不錯，」勇士主帥柯爾表示，「我對他周五（當地時間）能復出持樂觀態度。」隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也補充道，「我希望他明天可以上場，畢竟我們真的需要他。但我們更希望他是完全健康地回歸，而不是匆忙復出。」

▲▼勇士一哥柯瑞此役手感冰冷。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞已參與對抗訓練 。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞明日是否能上陣，要視賽前的狀況而定，目前勇士將他列為「questionable」（可能會上場），出賽機率約為5成。

然而，勇士也同步傳出壞訊息。後場悍將「小手套」培頓二世在前一場對熱火的比賽中受傷，經檢查後發現他的左手拇指韌帶部分撕裂。根據消息來源，這是一個與疼痛耐受度相關的傷勢，在經過初期治療與復健後，才會決定能否回歸。

▲▼勇士柯瑞、「小手套」培頓二世 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「小手套」培頓二世拇指韌帶部分撕裂。（圖／達志影像／美聯社）

「小手套」將在一周後重新評估傷勢，目前沒有回歸時間表。他的缺陣讓「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）得肩負更多防守任務。主帥柯爾指出，「JK會是我們的首選，讓他去防守對方最強的進攻球員，全場壓迫，就像Gary做的那樣。如果他能有效完成任務，他將獲得更多上場時間。」

「小手套」本季已出賽58場，是生涯單季第2多。他近16場表現出色，平均攻下10.4分，投籃命中率達65%、三分命中率高達50%。柯爾無奈地說，「Gary是我們過去一個月表現最好的球員之一，我們真的會非常想念他。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞小手套培頓二世

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