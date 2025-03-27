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菅野智之大聯盟首秀確定！3月31日迎戰藍鳥先發登板

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日籍投手菅野智之大聯盟首秀確定！（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

巴爾的摩金鶯隊正式宣布，日籍投手菅野智之將於美國時間3月30日（台灣時間31日）在客場迎戰多倫多藍鳥隊，迎來他的大聯盟首秀，擔任系列賽第4戰的先發投手。

球隊官方於3月26日（台灣時間27日）透過社群平台X發佈此消息。海德（Brandon Hyde）早前曾透露，菅野將會是球隊的第3或第4號先發，如今確定他將在系列賽最後一戰登板。對此，菅野表示，「從春訓開始，球隊就希望我以這個目標調整，我也是朝這個方向準備的。」

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菅野屆時將對決藍鳥隊先發投手巴西特（Chris Bassitt）。這位右投生涯累積72勝，上季繳出10勝14敗，防禦率4.16的成績。

金鶯隊將以4連戰迎接新賽季，開幕戰由去年效力光芒隊時同樣擔任開幕戰先發的艾弗林（Zach Eflin）登板，第二戰由通算138勝的莫頓（Charlie Morton）主投，第三戰推出克雷默（Dean Kremer）掛帥，最後是菅野智之在第4戰登板。 至於4月2日的主場開幕戰，預計是波維奇（Cade Povich）擔任先發。

菅野在春訓熱身賽表現穩定，前4場登板皆無失分，最終5場比賽累積防禦率3.00，展現良好適應力。

球隊在3月24日進行完春訓最終戰（因雨取消）後，已從華盛頓D.C.飛往加拿大，並於比賽前一天在藍鳥主場進行調整訓練，準備迎接新賽季的開始。

關鍵字： 菅野智之金鶯隊大聯盟日籍投手首秀

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