周思齊挑戰101垂直馬拉松！賈永婕激將法笑翻全場

▲2025台北101垂直馬拉松，周思齊參戰！ 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

2025台北101公益垂直馬拉松將於5月3日登場，公益宣傳大使周思齊今（26日）出席記者會，正式宣布報名參賽，挑戰91層樓、2046階梯、垂直上升390公尺的極限賽道。賽事報名將於3月27日中午12點開放，限額5200人。周思齊自嘲可能要跑到36分鐘。

代言人賈永婕在記者會現場大力慫恿周思齊報名，笑稱，「你是第一個挑戰的職棒球員，代表全體榮耀，身為專業運動員，應該可以在20分鐘內完賽！」還補上一句「超過30分鐘不能看」。

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對於賈永婕的激將法，周思齊幽默回應，「我可能每一層都要辦簽名會，36分鐘就好，慢慢進步，不要給下一批有壓力啦。」

周思齊坦言這項挑戰「真的不輕鬆」。他透露自己已經試跑過7層樓梯，「101大樓的樓梯比一般公寓陡很多，難度更高。」他還笑說，因為整個場景都一樣，「朋友說跑到後來會開始思考人生，很像在看跑馬燈、進入海馬迴模式。」

自去年引退後，周思齊行程滿檔，但依舊維持重量訓練與基本體能維護，甚至持續到打擊場練習。不過近期因腳不適休息將近3個月，直言身形圓潤不少，「腳一直都有在痛，但現在不過面對競技場上的壓力，痛也不用貼紮，其實已經沒有這麼不舒服。」

是否會揪世壯運的「山羊兄弟」隊友們一起報名挑戰垂直馬拉松，周思齊笑回，「不行啦，他們整隊來可能全都掛點。」