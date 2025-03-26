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林智勝成首批代訓選秀最後引退球員　周思齊招手：山羊需要你！

▲▼世界12強棒球賽，大師兄林智勝為台古戰開球。（圖／記者李毓康攝）

▲替代役選秀最後一位！林智勝將引退 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝將於今年球季結束後正式引退，劃下傳奇球員生涯的句點。身為首批中職替代役選秀球員之一，林智勝成為該批選手中最後一位卸下球衣的戰將。去年退休的周思齊今受訪時感性回憶，「我記得很清楚呀，他是62人中最後一位，我是第61，他是第62位。」

提及當年特殊的替代役選秀制度，周思齊回憶，「選秀前我們分成藍白紅三隊對抗，各隊教練都會來看。我跟智勝是同一隊，印象很深。」對於這位昔日戰友即將退役，周思齊不僅滿懷敬意，更不忘幽默招手，「山羊兄弟歡迎他！」

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林智勝2003年由La New熊（現樂天桃猿）以首輪指名選進，職業生涯橫跨La New熊、中信兄弟與味全龍三支球隊。2023年，他擊出生涯第300轟，成為中職史上首位達標球員，目前累積304轟、1231分打點、1846支安打，僅次於張泰山的1338打點，寫下無數紀錄。

周思齊感性表示，「他真的很辛苦，也打得更久。為中華隊、為職棒奉獻這麼多。」印象最深刻的戰役？他直呼實在是太多了，「真的很多，他就是一個很特別人的，是一個特別的存在，外向、好笑之外，他也不怕衝突，面對想要爭取的東西，他會用自己的方式表達，那個方式就是林智勝的方式。」

話鋒一轉，周思齊再度發出誠摯邀請，期待林智勝退役後加入「山羊兄弟隊」，未來一起挑戰韓國「怪獸隊」。他所說的「怪獸隊」，正是韓國實境節目《出球制勝》中的強力隊伍，由多位退役球星組成，實力不容小覷。

周思齊盼未來有機會能與這支隊伍交手，也希望林智勝能夠加入，「山羊需要你！不然我們打不贏！」

▲▼ 周思齊 。（圖／記者王真魚攝）

▲周思齊 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 中職林智勝周思齊山羊兄弟隊怪獸隊世界壯年運動會LaNew熊味全龍中信兄弟張泰山

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