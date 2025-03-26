董秉軒申請復籍盼重返中職　味全龍依戰力考量啟動讓渡





▲董秉軒想回中職，味全龍將安排讓渡程序，讓其他球隊可以接觸。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／綜合報導

中華職棒聯盟賽務部今（26日）公告，味全球團所屬球員董秉軒依聯盟規章第20章第128條申請為任意引退復籍球員，經聯盟審查通過。儘管復籍申請獲得核准，但味全龍球團表示，基於本季戰力規劃考量，未安排董秉軒回歸球隊，並將啟動讓渡程序。

味全龍球團表示尊重並同意董秉軒的復籍申請，將依照中職聯盟現行規定完成後續註冊程序，但考量本季球隊戰力規劃已完成，現階段陣中並無適合其出賽的角色與位置。為此，球團將透過讓渡程序，協助他尋求其他球隊機會，以延續其職棒生涯。

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球團也在聲明中強調，完全理解並支持董秉軒想繼續挑戰職棒舞台的意願，並將盡力提供協助。未來若有其他球團有需求，董秉軒也可望透過讓渡轉隊、重新出發。

董秉軒是味全龍2020年選秀第8指名外野手，去年還有上到一軍，不過只有3場出賽；最終在一軍留下68場出賽、44安打、5轟、0.220打擊率的成績。他去年向球團提出任意引退，當時基於個人生涯規劃做出這項決定。球團與他經過多次懇談後，選擇尊重並祝福這項選擇。

董秉軒當時也透過個人社群發文表示，「這不是放棄，而是朝向更好的自己邁進」，語氣堅定卻不失溫柔。味全龍領隊丁仲緯曾透露，董秉軒下一步打算考取健身教練證照，尋找場外的成長與突破。

不過，今天傳出董秉軒有意重返中職，且已經申請復籍，味全龍因戰力考量，未考慮留人，接下來將啟動讓渡相關程序，球團在聲明中也表達感謝之意，肯定他過去的付出與努力，並祝福其職棒旅程順利延續。