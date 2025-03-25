曾被酸「不如去當啦啦隊」！莎菈霸氣反擊：要助兄弟徹底稱霸

▲中信兄弟打擊教練莎菈（Sarah Edwards） 挑戰性別歧視。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟新任打擊教練莎菈（Sarah Edwards）接受《MLB.com》訪問時提到，身為女性教練，她不只一次面對外界的質疑與歧視，甚至曾聽過帶刺的諷刺，叫她「去當啦啦隊就好」。

儘管這幾年已有越來越多女性進入大聯盟體系，像是守護者隊的娜肯（Alyssa Nakken）、響尾蛇隊的蓋喬妮克（Ronnie Gajownik）、運動家隊的阿瓦瑞茲（Veronica Alvarez）與雨果（Alex Hugo）等備受關注的名字，但在日職（NPB）與韓職（KBO）等亞洲主流聯盟中，仍是男性主導的世界。

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雖然有些女性受聘於支援團隊或幕後角色，但公開出現在場上、實際執教的案例幾乎沒有：韓國國腳與FIFA裁判林銀珠曾在2019年短暫擔任韓職Kiwoom英雄隊總經理，但僅10天便辭職。在日本，DeNA橫濱海灣之星的老闆南場智子（Tomoko Namba）則是日職史上首位女球隊老闆。

儘管莎菈的故事為女子棒球與壘球選手們帶來榜樣與力量，她同時也得面對女性在棒球產業中日復一日經歷的批評與性別歧視。對於一路走來不斷重複聽到的那些刻板印象與質疑，她難免會感到疲憊。

莎菈指出，「要當一名職業打擊教練已經夠困難了，沒有人應該還要背負額外的壓力，不斷證明自己配得上這個位置，尤其我有這樣的資歷。」她坦言，外界常因她的性別與年紀對她抱持偏見，「大家習慣教練是年紀較大的男性，但他們都知道我的背景。到了我這個階段，沒有人能說我不該在這裡。」

啦啦隊文化是台灣棒球的一大特色，她也曾聽過那些帶刺的「稱讚」，有人說她應該站在場邊當啦啦隊，而不是在場上執教。《A Day》雜誌也曾深入報導她所面對的性別批評。

所幸，這些負面聲音並沒有壓過她在工作中獲得的快樂、來自球隊的支持，以及她在球場上帶來的影響，「每天我都能感受到球員與球迷的笑容與歡迎，這些溫暖讓那些雜音完全被淹沒了。我去球場，球員開心看到我，球迷也會認出我，我真的感受到自己的存在有多重要。」

中信兄弟過去四年拿下三座總冠軍，今年將再次挑戰衛冕。奪冠依舊是團隊的首要目標，而總教練平野惠一相信，莎菈的加入會是實現目標的關鍵之一。

「對我們這支球隊來說，最重要的是今年一定要變得更強。」平野表示，「我認為莎菈是幫助我們達成目標不可或缺的一員。」

莎菈期待有一天能成為總教練或球員發展部門主管，但現在她只有一個目標，「我要幫助這支球隊徹底稱霸，遠遠領先所有對手，對於一支過去這麼成功的球隊來說，單單再拿一座冠軍，已經不夠了。」

▲平野惠一表示，「我認為莎菈是幫助我們達成目標不可或缺的一員。」 （圖／記者王真魚攝）