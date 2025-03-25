莎菈登大聯盟官網專訪！平野惠一曝延攬關鍵：重點不是男女

▲平野惠一看中她的能力！莎菈接任兄弟打擊教練。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

美國女子棒球名將莎菈（Sarah Edwards）近日接受《MLB.com》專訪，談到加入中信兄弟擔任打擊教練的契機。她表示，正是在日本冬季聯盟與兄弟總教練平野惠一相遇，開啟了這段合作。

莎菈在休賽季赴日本參與聯盟執教，期間接觸到中信兄弟二軍選手，當時平野特地飛往日本視察進度，並注意到莎菈與球員間的溝通互動。莎菈說，「他看我怎麼訓練、怎麼與球員溝通後，覺得很欣賞。我們坐下來談了一次，他真的很想成為帶領亞洲職棒出現首位女性打擊教練的那個總教練，這對他來說是一種驕傲。」

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平野惠一也在專訪中提到，他觀察莎菈兩週，深深認同她的訓練方式與臨場策略。他表示，「我看到球員們很喜歡她、也很信任她，之後我還問了幾位日本選手，『你們覺得Sarah怎麼樣？』所有人的回應都非常正面，『她很好，對我幫助很大。』」

平野在當地待了兩周，不僅觀察年輕球員的成長，也仔細研究莎菈的教學方式，包括她如何規劃訓練、如何安排實戰練習，以及她每天帶進球場的態度與能力。當他返回台灣時，他已經決定由她擔任下一任打擊教練。

「對我們中信兄弟而言，重點不是男女，而是能力與品質。」平野說，「我認為莎菈是非常優秀的教練，她對我們球隊會非常有幫助。」

平野本來就不拘泥傳統，事實上，他在去年也曾安排來自美國、擁有Driveline背景的丹尼爾（Daniel Catalan）擔任打擊教練，如今他改為一、二軍巡迴教練，莎菈接替主要打擊教練位置，成為亞洲職棒歷史上的第一人。

對於這份職務，莎菈信心十足，「我過去的經歷，已經證明我該站在這裡。」而對於中華隊在去年11月拿下世界12強冠軍，又在3月主辦世界棒球經典賽資格賽後，全台再度掀起棒球熱潮，如今她也親身感受到這份熱情。

儘管中職尚未正式開打，她已經感受到自己的影響力，「我現在出門會被認出來──這真的超瘋狂的！我根本變成名人了，這真的意義重大。」

兄弟過去四年拿下三座總冠軍，今年將再次挑戰衛冕。奪冠依舊是團隊的首要目標，而總教練平野惠一相信，莎菈的加入會是實現目標的關鍵之一。

「對我們這支球隊來說，最重要的是今年一定要變得更強。」平野表示，「我認為莎菈是幫助我們達成目標不可或缺的一員。」



