體重驟減8.2公斤！貝茲暫離球隊休養？更衣室已清空

▲道奇強打貝茲將因病缺席MLB東京開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊將於 24 日（台灣時間 25 日）與天使隊進行春訓比賽。然而，未被列入先發名單的貝茲（Mookie Betts）更衣室內已經沒有個人物品，外界認為他將暫時離隊休養。

貝茲因身體不適，缺席了18、19日在東京巨蛋與小熊隊的開幕戰系列賽，並在系列賽中途返回美國。 原本他預計在 23 日（台灣時間 24 日）對天使之戰中擔任先發二棒游擊手，但最終臨時退出。

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他接受媒體訪問時表示，「只想打 4 局，不想給球隊添麻煩。我現在體重只有 157 磅（約 71.2 公斤），實在太瘦了。當然，我很想上場比賽，但必須做出理性的決定。」

貝茲透露自己從 175 磅（約 79.4 公斤）減到了 157 磅（約 71.2 公斤），共減輕18 磅（約 8.2 公斤）。27 日（台灣時間 28 日）的北美開幕戰幾乎不可能上場。

醫院檢查結果顯示「一切正常」，他表示，「血液檢查完全沒問題，現在正在嘗試不同的藥物來讓身體穩定下來。如果沒有嘔吐的話，我肯定會上場比賽。昨天狀況很好，但一天沒吃東西。要禁食還要比賽是很難的事，所以早上吃了早餐，但之後嘔吐了。就是這樣的情況。」