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桃猿330開幕戰活動驚喜　30位女孩全新應援迎接新賽季

▲樂天桃猿將於3月30日進行2025年開幕戰。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿將於3月30日進行2025年開幕戰。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025中華職棒賽季即將正式開打，樂天桃猿將於3月30日（星期日）在樂天桃園棒球場迎來備受期待的主場開幕戰。球團以年度口號「NONSTOP全猿猛進」為核心，策劃一系列精彩活動，邀請所有10號隊友與桃猿球員一同全力衝刺新賽季！

今年的樂天桃猿應援活動將以「應援拍拍手」為主題，為球迷帶來更熱鬧的應援體驗！為了回饋到場支持樂天桃猿開幕戰的10號隊友，球團特別準備了「10號隊友應援拍拍手」及「10號隊友應援提袋」，進場的球迷可以在比賽日兌換這些限量紀念品。開幕戰當天，30位樂天女孩和9位應援團成員將全員到齊，用最堅強的陣容和最強的氣勢，引爆樂天桃園球場。

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樂天桃猿開幕戰安排了多項精彩的賽前活動，包括「2025新應援曲教學會」，由團長Aby、Rina、壯壯以及樂天女孩筠熹、李昀帶領球迷學習全新應援曲；還有「新女孩見面會」，樂天女孩隊長曲曲將與五位全新加入的成員見面，為粉絲們帶來熱情和魅力。賽前的高潮將是由五位應援團長與吉祥物共同演出的「2025團長秀」，以及周自從& Mybro大樂隊帶來的全新年度主題曲首秀。

在商品方面，樂天桃猿的球場商店也進行了大升級，將於開幕戰當天正式揭曉全新的商品旗艦店「樂天桃猿商品本舖」。這個店鋪以球員休息室為設計風格，並將販售全新主場與客場球衣及生活穿搭服飾。另外，還有專門店出售樂天女孩與IP聯名系列商品，以及其他球迷最愛的新商品。

今年，樂天桃園棒球場的美食街升級為「美食樂園」，並由吉祥物「猿氣小子」擔任代言人。新加入的7家人氣品牌，包括漢堡王、馮羽樓烏雞飯、法大炸雞、黃冠瑋鹽水雞等，將為球迷提供更多元的美食選擇，讓觀賽的同時，味蕾也能獲得滿足。

樂天桃猿球團表示，今年球隊將以「NONSTOP全猿猛進」為號召，從球隊、教練團到每一位球員和內部團隊，都不斷展現猛進的精神。球團誠摯邀請所有球迷親臨3月30日的開幕戰，與球隊一同全力應援、全猿猛進，衝向總冠軍！

關鍵字： 中職樂天桃猿開幕戰應援美食

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