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天使、勇士本周再度互換戰力！前探花投手安德森轉隊拚重生

▲勇士先發安德森（Ian Anderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士先發安德森（Ian Anderson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒亞特蘭大勇士與洛杉磯天使再度完成交易，這回雙方互換兩位近年陷入低潮、但曾被寄予厚望的投手。勇士將26歲右投安德森（Ian Anderson）交易至天使，換來左投蘇亞雷茲（José Suarez）。這是兩隊本週第二次交易，自去年以來更是第4筆互動紀錄，雙方關係密切。

安德森是2016年勇士隊在首輪第3順位選中的潛力投手，曾在2020至2021年表現穩定，2021年投出3.58防禦率、幫助球隊奪下世界大賽冠軍。但他在2022年表現下滑、防禦率達5.00後被下放，並於隔年接受Tommy John韌帶重建手術，缺席整季。

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安德森於2024年復出後在小聯盟先發15場，雖然今年春訓投出2.25防禦率，但在20局內投出多達20次保送，控球不穩問題仍舊未解。最終勇士決定不再等待，選擇將他送至洛杉磯天使。

天使方面，蘇亞雷茲曾在2021至2022年成為球隊輪值一員，但近兩年傷病與表現不穩，2023年受到肩傷困擾，2024年大多時間待在小聯盟。今年春訓11局投出13次三振、但防禦率高達6.55，天使雖長期寄望他能找回身手，最終仍選擇割愛。

兩位選手如今都將在新球隊尋求重啟機會。值得一提的是，天使現任總管米納西安（Perry Minasian）曾於勇士任職多年，與勇士總管安索普洛斯（Alex Anthopoulos）關係深厚，雙方建立起高度互信與交易默契。

過去季後賽表現不俗的安德森，在2024球季末當勇士需要緊急先發時，並未獲得召回，球隊當時選擇了肖弗（AJ Smith-Shawver）。如今在春訓中雖具備無小聯盟選項優勢，但控球不穩讓球隊最終選擇放手，結束他與亞特蘭大的旅程。

關鍵字： 棒球交易美職棒新球季投手

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