力亞士無失分壓制兄弟！悍將13安猛攻6比0完封

▲力亞士先發5局好投壓制兄弟 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將23日對中信兄弟官辦熱身賽，力亞士先發5局無失分壓制對手，打線相挺，3局灌進4分奠定勝基，終場6比0完封兄弟。

悍將開局即有攻勢，李宗賢保送上壘，申皓瑋安打護送跑者上到得點圈，張育成選到保送，范國宸高飛犧牲打率隊先馳得點。

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3局下，申皓瑋再度敲安開啟攻勢，張育成、戴培峰串連安打追加1分，董子恩適時安打，貢獻2分打點，林哲瑄、李宗賢接連安打，再添1分，助隊單局狂攻4分擴大領先。

6局下2出局，張育成選到保送，范國宸、戴培峰安打，攻下第6分。

力亞士上一場官辦對樂天桃猿5局投球僅失1分，今天同樣投到5局，用79球，只被擊出4支安打，另有5次三振、1次保送，沒有失分，拿下勝投。

▲中信兄弟克迪 。（圖／中信兄弟提供）

兄弟今天則由克迪先發，僅投2.2局，被敲9支安打，另有2次四壞球保送、3次三振，失掉5分皆為責失，承擔敗投。

悍將此戰團隊敲出13支安打，申皓瑋3安猛打賞，李宗賢、戴培峰以及林哲瑄都有雙安表現。其中林哲瑄攻守俱佳，打擊亮眼演出之外，4局上演一記美技滑接，7局右外野接殺後長傳本壘，讓三壘跑者動彈不得。

中信兄弟今日兩度攻佔滿壘，卻都無法突破對方防線，關鍵時刻攻勢遭化解，最終全場無功而返，一路掛蛋至9局。