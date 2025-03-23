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瘦身＋科學訓練大升級！王念好競爭開季一軍　鋒總談只差一關鍵

▲▼ 王念好 。（圖／富邦悍將提供）

▲王念好調整飲食提升靈活度，逐漸穩定狀態 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將新秀王念好近期在官辦熱身賽火力展現，近2戰敲出3支長打，其中對統一獅擔任開路先鋒貢獻2支二壘安打、1次保送。總教練陳金鋒點評，他的整體狀態逐漸穩定，「這2、3場看起來掌握球還不錯，接下來就是累積對投手的經驗。」

王念好透露，今年休賽季除赴日參與Next Base訓練中心的科學化課程，也在球隊營養師協助下改善飲食，體重從96、97公斤降至91、92公斤，讓他在場上的靈活度明顯提升。「身體變得比較輕鬆，菜現在幾乎佔餐盤的一半，平時也控制飲食。」

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是否會嘴饞想吃鹹酥雞？王念好笑說，有時放假還是會吃，不過自己對於太油的東西本來就不太吃。

除了身體調整有感，技術層面也受益於教練團提點，尤其是二軍總教練後藤光尊的觀察讓王念好改變揮棒思維，「後藤教練提醒我，不要每球都用太大力，反而容易打不到。後來試著用6、7分力去打擊，反而更紮實，看球也更清楚，不是一味追求全力一擊。」

赴日訓練期間，王念好透過科學儀器檢測揮棒時的力量傳導與身體協調性，對技術細節有更深理解。談到這次赴日取經，他兩眼發光，直言是很酷的體驗，「第一次看到那些設備，才發現原來棒球可以這麼科技化。」

回到母隊之後，王念好也持續做訓練，「畢竟都去了，回來還是要繼續做。都不做的話就等於白去了。」

今天對中信兄弟熱身賽，王念好先發第9棒、鎮守一壘。鋒總認為，王念好目前技術條件不差，主要還需靠實戰經驗累積來進一步成長，「他本身不是容易追打壞球的類型，掌握度算不錯，就看能不能在跟投手對決上持續進步。」

至於是否能進入開季一軍名單？陳金鋒則表示，「他現在還在競爭的位置中，還沒完全確定，得繼續去爭取。」


 

關鍵字： 棒球富邦悍將王念好新秀熱身賽中職

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