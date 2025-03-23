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騎士苦吞4連敗！　米歇爾狀態極差自責：都怪我

▲▼騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士一哥米歇爾（右）近況不佳。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

克里夫蘭騎士近期遭遇4連敗，當家球星米歇爾（Donovan Mitchell）在昨（22）日123比112敗給鳳凰城太陽之後，坦言自己應負最大責任，「都怪我！如果球隊的領袖什麼事都做不好，這就是會發生的結果。」

米歇爾該役手感冰冷，全場18投僅中2，僅拿下本季新低的7分，儘管騎士仍以56勝14敗位居東區龍頭，但自從上周締造隊史16連勝後，球隊狀況急轉直下，米歇爾表示，「這4場敗仗狀況都一樣，我必須打得更好，就這麼簡單，杜蘭特（Kevin Durant）拿多少分都不是重點，這一切的責任都在我身上，我應該為球隊挺身而出。」

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米歇爾在連勝尾聲因左腹股溝痠痛缺席2戰，自回歸後騎士便吞下4連敗，他對自己的健康狀況並未多談，只說，「我沒事。」但他的低潮早在缺陣前就開始，近6戰場均僅得18.8分，命中率僅29.6%，三分球更是50投僅中7（命中率14%）。

▲▼騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

儘管米歇爾自責，隊友莫布里（Evan Mobley）仍出面力挺，「我不認為都是他的錯，我們全隊都開局慢熱，籃板沒搶到、防守沒做好，大家的手感都不好，我們得整體打出更高能量。」

後衛傑隆（Ty Jerome）則指出，「我們沒打出該有的強度，當你鬆懈1場、2場，一眨眼就會吞下4連敗，NBA對手都很強，像太陽有杜蘭特、布克（Devin Booker）這些球星，我們不能再用這種態度面對比賽。」

米歇爾則說，「我寧可現在經歷這些，而不是在季後賽，這可以磨練我們的性格。」他也補充，自己會持續努力找回節奏，「我沒有喪失信心，這種事會過去，在我打回原來的水準前，這就是會發生的事。」

▲▼騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，騎士最近幾場的防守端才是更嚴重的問題，分別被快艇、國王和太陽打出137.5、126.8、128.1的百回合進攻效率，遠超過他們本季進攻效率（121.5）的聯盟第1水準，籃板劣勢也使得戰局更加艱困。

最後，米歇爾再度強調，「真的沒什麼好推託的，我會變得更好，認真為大家把問題解決掉。」

關鍵字： NBA米歇爾騎士東區

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