運動雲

>

全國14隊爭威廉波特少棒亞太區資格　謝國城盃熱鬧開打

▲高齡九十的謝國城基金會董事長謝南強先生出席為選手勉勵。中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽將於3月23日在青年及新生棒球場開打。中華電信謝國城盃開幕典禮後舉辦園遊會，讓小選手們感受大會的熱情。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽將於3月23日在青年及新生棒球場開打。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽將於3月22日至3月30日在臺北新生公園棒球場及青年公園棒球場舉行。今年共有14支球隊參賽，爭取2025年世界少棒聯盟（LLB）亞太暨中東區少棒錦標賽的資格，若進一步取得亞太區代表權，就能進軍世界少棒聖地威廉波特。台灣世界少棒聯盟（TLLB）理事長黃英華表示，呼應今年TLLB的年度口號「DREAMS COME TRUE」，希望所有參賽選手在球場上盡情揮灑熱血，實現夢想。

今年的賽事移師臺北舉辦，並且是青年公園棒球場更換人工草皮後的首場全國性賽事。TLLB特別安排在這別具意義的球場舉辦「開幕園遊會」，邀請來自全國各地的球隊共襄盛舉。冠名贊助單位中華電信提供參賽球隊免費園遊券，希望球隊透過「吃喝玩樂」的體驗，感受大會的熱情。TLLB也在開幕典禮中頒發「最佳志工獎」，表揚每隊推舉出的家長，感謝他們對球隊的付出，並希望未來有更多熱心人士支持並投入基層棒球，讓臺灣棒球的根基更加穩固。

▲高齡九十的謝國城基金會董事長謝南強先生出席為選手勉勵。中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽將於3月23日在青年及新生棒球場開打。中華電信謝國城盃開幕典禮後舉辦園遊會，讓小選手們感受大會的熱情。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華電信謝國城盃開幕典禮後舉辦園遊會，讓小選手們感受大會的熱情。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

中華電信落實企業ESG永續發展政策，連續4年冠名贊助「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」，本次以「中華電信ESG挺棒 永續精采 世代前行」為主題，期盼球隊能永續在球場上盡情展現。此外，中華電信也提供球隊Hami Video「運動館」14天免費體驗，讓無法到場的家長透過Hami Video即時觀看賽事，為孩子們加油，小將們也能感受到來自親友的關愛與鼓勵。

本次賽事不僅是場上球員的激烈競技，更蘊含著臺灣森林永續發展的支持。林業署花蓮分署與TLLB合作，提供紅檜漂流木製作團體獎獎牌，讓獲獎球員能夠珍藏來自臺灣森林的榮耀，柳杉小徑木則化身為個人獎盃，表彰在比賽中表現傑出的選手，不僅展現森林資源的循環再利用，也希望更多年輕世代感受臺灣木材的價值，並將這份對自然的尊重與珍惜傳承下去。

台灣美津濃長期贊助各類運動賽事，深耕臺灣基層運動，為臺灣各級體育活動的重要推手。今年也持續挹注資源，提供冠軍隊前往亞太區參賽的球衣及部分球具贊助，協助臺灣選手在國際體壇上拼戰。今年亞太賽將於韓國舉辦，時間訂於6月27日至7月3日，世界賽則在8月13日至8月14日於美國賓州「威廉波特」進行。黑松沙士也繼續贊助本屆大會賽事用水，提供球隊比賽中的水分補給，鼓勵球員盡情展現自我、勇敢追夢。

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽自3月27日至3月30日將由愛爾達體育台、緯來精采台、GETWIN SPORT（YouTube/Twitch）進行轉播，其中愛爾達體育台將提供國語、台語雙語轉播服務。此外，今年大會增加「東森電視」及「公視」兩個平台的轉播，希望親友及球迷朋友透過多平台轉播為小選手們加油。相關訊息可至TLLB粉絲團及官網查詢。

▲高齡九十的謝國城基金會董事長謝南強先生出席為選手勉勵。中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽將於3月23日在青年及新生棒球場開打。中華電信謝國城盃開幕典禮後舉辦園遊會，讓小選手們感受大會的熱情。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲高齡九十的謝國城基金會董事長謝南強先生出席為選手勉勵。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

關鍵字： 少棒中華電信台灣棒球青少年

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

【八年級 #回憶殺 】《 #真珠美人魚 》原唱現身！ 聽哭大學生：圓夢了

熱門新聞

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾頌恩「越來越成熟」　平野關注曾聖安

2封印大鵬展翅　李吳永勤：留兄弟

3陳傑憲再破紀錄　陳子豪：我以為3、4億

4兵敗台灣盼雪恥！韓國最強教練團

5杜克天才鐵定投入今年NBA選秀2原因

最新新聞

1拜託曾豪駒任經典賽教頭　蔡其昌找樂天溝通

2熱火10連敗還創隊史17年最慘紀錄

3川岸強重視好球率　點名兩年輕土投

4曾仁和腰部不舒服　確定無緣開季

5全國14隊爭威廉波特少棒亞太區資格

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366