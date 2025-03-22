全國14隊爭威廉波特少棒亞太區資格　謝國城盃熱鬧開打

▲中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽將於3月23日在青年及新生棒球場開打。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導



中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽將於3月22日至3月30日在臺北新生公園棒球場及青年公園棒球場舉行。今年共有14支球隊參賽，爭取2025年世界少棒聯盟（LLB）亞太暨中東區少棒錦標賽的資格，若進一步取得亞太區代表權，就能進軍世界少棒聖地威廉波特。台灣世界少棒聯盟（TLLB）理事長黃英華表示，呼應今年TLLB的年度口號「DREAMS COME TRUE」，希望所有參賽選手在球場上盡情揮灑熱血，實現夢想。

今年的賽事移師臺北舉辦，並且是青年公園棒球場更換人工草皮後的首場全國性賽事。TLLB特別安排在這別具意義的球場舉辦「開幕園遊會」，邀請來自全國各地的球隊共襄盛舉。冠名贊助單位中華電信提供參賽球隊免費園遊券，希望球隊透過「吃喝玩樂」的體驗，感受大會的熱情。TLLB也在開幕典禮中頒發「最佳志工獎」，表揚每隊推舉出的家長，感謝他們對球隊的付出，並希望未來有更多熱心人士支持並投入基層棒球，讓臺灣棒球的根基更加穩固。

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▲中華電信謝國城盃開幕典禮後舉辦園遊會，讓小選手們感受大會的熱情。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

中華電信落實企業ESG永續發展政策，連續4年冠名贊助「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」，本次以「中華電信ESG挺棒 永續精采 世代前行」為主題，期盼球隊能永續在球場上盡情展現。此外，中華電信也提供球隊Hami Video「運動館」14天免費體驗，讓無法到場的家長透過Hami Video即時觀看賽事，為孩子們加油，小將們也能感受到來自親友的關愛與鼓勵。

本次賽事不僅是場上球員的激烈競技，更蘊含著臺灣森林永續發展的支持。林業署花蓮分署與TLLB合作，提供紅檜漂流木製作團體獎獎牌，讓獲獎球員能夠珍藏來自臺灣森林的榮耀，柳杉小徑木則化身為個人獎盃，表彰在比賽中表現傑出的選手，不僅展現森林資源的循環再利用，也希望更多年輕世代感受臺灣木材的價值，並將這份對自然的尊重與珍惜傳承下去。

台灣美津濃長期贊助各類運動賽事，深耕臺灣基層運動，為臺灣各級體育活動的重要推手。今年也持續挹注資源，提供冠軍隊前往亞太區參賽的球衣及部分球具贊助，協助臺灣選手在國際體壇上拼戰。今年亞太賽將於韓國舉辦，時間訂於6月27日至7月3日，世界賽則在8月13日至8月14日於美國賓州「威廉波特」進行。黑松沙士也繼續贊助本屆大會賽事用水，提供球隊比賽中的水分補給，鼓勵球員盡情展現自我、勇敢追夢。

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽自3月27日至3月30日將由愛爾達體育台、緯來精采台、GETWIN SPORT（YouTube/Twitch）進行轉播，其中愛爾達體育台將提供國語、台語雙語轉播服務。此外，今年大會增加「東森電視」及「公視」兩個平台的轉播，希望親友及球迷朋友透過多平台轉播為小選手們加油。相關訊息可至TLLB粉絲團及官網查詢。

▲高齡九十的謝國城基金會董事長謝南強先生出席為選手勉勵。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）