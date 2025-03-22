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韓職開幕戰5場全爆滿！亞洲職棒最早開打　吸近11萬人潮

▲韓職球迷久等的開幕戰，5場都滿場。（圖／截自SBS）

▲韓職開幕戰，5場都滿場。（圖／截自SBS）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國職棒例行賽22日正式開打，五場開幕戰同時進行，吸引總計近11萬人進場觀戰，締造歷史新頁，達成連續3年開幕戰全場爆滿紀錄，展現職棒熱度依舊火熱。

根據《NEWSIS》報導，包含蠶室、仁川、水原、光州與大邱等5座球場皆掛出「滿場」字樣，韓職邁向第44個球季，開幕戰當天在樂天對LG（蠶室）、斗山對SSG（仁川）、韓華對KT（水原）、NC對起亞（光州）、Kiwoom對三星（大邱）等五地開打，合計觀眾人數高達10萬9950人，創下單日觀眾人數第3高的紀錄。同時也是韓職史上開幕戰觀眾人數第2高，第1高是2019年11萬4021人次，第3高是2023年10萬5450人次。

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根據統計，今日五場比賽的觀眾分別為蠶室2萬3750人、仁川2萬3000人、水原1萬8700人、光州2萬500人、大邱2萬4000人。在無任何比賽因雨取消的情況下，能夠全場爆滿也是KBO史上第7次開幕戰全場售罄紀錄。

KBO聯賽自2023年起已連續三年達成開幕戰五場比賽全數售罄紀錄，也是自聯盟擴編為10隊以來首次出現的3年連爆滿。歷年開幕戰超過10萬觀眾的場次僅出現過4次，分別為2019年（11萬4021人）、2023年、2024年與今年2025年。

另一方面，自1982年韓職成立以來，去年首次突破夢幻門檻「千萬觀眾」大關。根據統計，2024賽季共進行720場比賽，總觀眾人數達到1,088萬7,705人，打破原先2017年創下的840萬688人紀錄。

此外，去年聯盟單場平均觀眾人數達到1萬5,122人，也首度突破1萬5千人門檻，創下新高。其中，起亞、三星、LG、斗山、SSG、樂天等6支球隊觀眾人數突破百萬，而聯盟中有9支球隊打破自家單季最多觀眾人數紀錄，顯示韓職整體人氣持續攀升。

在氣候宜人、話題球星帶動下，韓職2025年朝向再度突破全年千萬觀眾的目標出發，開出熱烈紅盤，也為亞洲職棒注入一波春季暖流。中職與日職將於下周末接力登場，各場次觀眾人數也是關注焦點。

▲三星獅主場觀眾。（圖／三星獅官方臉書）

▲三星獅主場觀眾。（圖／三星獅官方臉書）

關鍵字： 韓職開幕戰球迷觀眾人氣

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