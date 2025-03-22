運動雲

>

「季後賽巴特勒」提前發威！　勇士主帥：他讓全隊脫胎換骨

▲▼勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒（中）的到來讓勇士脫胎換骨。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從巴特勒（Jimmy Butler）加入後，勇士在他上場的比賽中繳出16勝2敗的佳績，爬上西區第6，灣區主帥柯爾（Steve Kerr）直言，「他是讓我們整支球隊脫胎換骨的主因之一。」一哥柯瑞（Stephen Curry）則對巴特勒能迅速融入球隊體系，找到節奏感到佩服。

巴特勒下周將隨勇士重返邁阿密，對上老東家熱火，他1月時曾公開表示，自己在邁阿密不開心，「我想找回打球的快樂，不管那在哪裡。」如今他在金州找到了理想位置，他成為灣區大軍從西區第10衝到第6的關鍵人物，他在場上能抓進攻籃板、控球發動進攻，也能適時取分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士主帥柯爾大讚，「他是個出色的球員，什麼都做得很好，他視野清楚、身體強壯、喜歡傳球，當他在場時比賽就很流暢。」柯爾還說，「不管比賽需要什麼，Jimmy都能做到，他是讓我們整支球隊脫胎換骨的主因之一。他是聯盟最好的球員之一，讓身邊每個人都打得更好。」

▲柯瑞休兵，勇士靠巴特勒24分、8籃板、10助攻撂倒公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒（左）快速融入勇士，讓柯瑞感到佩服。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，勇士在巴特勒上場的比賽中，取得16勝2敗的驚人戰績，這18戰，他繳出場均17.2分、6.4助攻、6.2籃板和1.3抄截。

天王柯瑞對巴特勒能在短時間內融入勇士體系、找到比賽節奏感到佩服，他稱讚巴特勒非常穩定、敬業，「一整季都有很多目光聚焦在他身上，不論交易前還是交易後。但我很欣賞他面對一切的態度。」

「很明顯，我們現在的戰績、打法、贏球方式和他的影響力，都是不一樣的。」柯瑞強調，全隊不會為例行賽戰績沾沾自喜，「我們得努力搶下季後賽席次，成為一支沒人想碰上的隊伍，不管對上誰都難以被擊敗。」

後場小將穆迪（Moses Moody）表示，巴特勒能創造勝利，而勝利也會影響一切，「當球隊贏球時，場下大家也更放鬆。他是個有強烈存在感的人，做自己、喜歡點蠟燭、聽音樂，他在休息室是個大人物。這樣的人格魅力很有感染力。」

▲▼勇士天王柯瑞突破2萬5000分；搭檔巴特勒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒（左）成為勇士天王柯瑞（右）的強力搭檔 。（圖／達志影像／美聯社）

至於「季後賽巴特勒（Playoff Jimmy）」，早早就在例行賽開始發威，幫助勇士提升排名，對手金塊總教練馬龍（Michael Malone）日前就說，「我覺得從第一天他來到灣區，他就已經是『季後賽Jimmy』了。他等不及了，球隊也等不及。他來到新球隊、新文化後，馬上就展現最佳版本的自己。」

巴特勒自己則認為，來到勇士後其實沒改變什麼，「我打球還是一樣，空檔就出手，大多時候選擇傳球，也會去防守。老實說，這跟我夢想中的一模一樣。這支球隊只想贏球，沒人在乎是誰得分，沒人在意誰拿大三元，大家只想贏得冠軍。」

關鍵字： NBA勇士巴特勒柯瑞柯爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

#高雄 17歲男「無照雙載」遭左轉車撞飛 車殼零件散落

熱門新聞

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾頌恩「越來越成熟」　平野關注曾聖安

2封印大鵬展翅　李吳永勤：留兄弟

3陳傑憲再破紀錄　陳子豪：我以為3、4億

4兵敗台灣盼雪恥！韓國最強教練團

5杜克天才鐵定投入今年NBA選秀2原因

最新新聞

1拜託曾豪駒任經典賽教頭　蔡其昌找樂天溝通

2熱火10連敗還創隊史17年最慘紀錄

3川岸強重視好球率　點名兩年輕土投

4曾仁和腰部不舒服　確定無緣開季

5全國14隊爭威廉波特少棒亞太區資格

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366