「季後賽巴特勒」提前發威！　勇士主帥：他讓全隊脫胎換骨

▲巴特勒（中）的到來讓勇士脫胎換骨。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從巴特勒（Jimmy Butler）加入後，勇士在他上場的比賽中繳出16勝2敗的佳績，爬上西區第6，灣區主帥柯爾（Steve Kerr）直言，「他是讓我們整支球隊脫胎換骨的主因之一。」一哥柯瑞（Stephen Curry）則對巴特勒能迅速融入球隊體系，找到節奏感到佩服。

巴特勒下周將隨勇士重返邁阿密，對上老東家熱火，他1月時曾公開表示，自己在邁阿密不開心，「我想找回打球的快樂，不管那在哪裡。」如今他在金州找到了理想位置，他成為灣區大軍從西區第10衝到第6的關鍵人物，他在場上能抓進攻籃板、控球發動進攻，也能適時取分。

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勇士主帥柯爾大讚，「他是個出色的球員，什麼都做得很好，他視野清楚、身體強壯、喜歡傳球，當他在場時比賽就很流暢。」柯爾還說，「不管比賽需要什麼，Jimmy都能做到，他是讓我們整支球隊脫胎換骨的主因之一。他是聯盟最好的球員之一，讓身邊每個人都打得更好。」

▲巴特勒（左）快速融入勇士，讓柯瑞感到佩服。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，勇士在巴特勒上場的比賽中，取得16勝2敗的驚人戰績，這18戰，他繳出場均17.2分、6.4助攻、6.2籃板和1.3抄截。

天王柯瑞對巴特勒能在短時間內融入勇士體系、找到比賽節奏感到佩服，他稱讚巴特勒非常穩定、敬業，「一整季都有很多目光聚焦在他身上，不論交易前還是交易後。但我很欣賞他面對一切的態度。」

「很明顯，我們現在的戰績、打法、贏球方式和他的影響力，都是不一樣的。」柯瑞強調，全隊不會為例行賽戰績沾沾自喜，「我們得努力搶下季後賽席次，成為一支沒人想碰上的隊伍，不管對上誰都難以被擊敗。」

後場小將穆迪（Moses Moody）表示，巴特勒能創造勝利，而勝利也會影響一切，「當球隊贏球時，場下大家也更放鬆。他是個有強烈存在感的人，做自己、喜歡點蠟燭、聽音樂，他在休息室是個大人物。這樣的人格魅力很有感染力。」

▲巴特勒（左）成為勇士天王柯瑞（右）的強力搭檔 。（圖／達志影像／美聯社）

至於「季後賽巴特勒（Playoff Jimmy）」，早早就在例行賽開始發威，幫助勇士提升排名，對手金塊總教練馬龍（Michael Malone）日前就說，「我覺得從第一天他來到灣區，他就已經是『季後賽Jimmy』了。他等不及了，球隊也等不及。他來到新球隊、新文化後，馬上就展現最佳版本的自己。」

巴特勒自己則認為，來到勇士後其實沒改變什麼，「我打球還是一樣，空檔就出手，大多時候選擇傳球，也會去防守。老實說，這跟我夢想中的一模一樣。這支球隊只想贏球，沒人在乎是誰得分，沒人在意誰拿大三元，大家只想贏得冠軍。」