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NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售創北美體壇歷史

記者游郁香／綜合報導

NBA衛冕軍波士頓塞爾提克確定易主！根據多方消息來源，加州私募股權公司Symphony Technology Group（STG）以61億美元（約2,014億台幣）的天價，從格魯斯貝克家族（Grousbeck family）手中收購這支擁有18座總冠軍的老牌勁旅，創下北美體壇史上最高球隊交易金額。

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，這筆交易金額超越了2023年NFL華盛頓指揮官隊（Washington Commanders）的60.5億美元，成為北美職業體育史上最昂貴的球隊出售案。

▲塞爾提克坦圖、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

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▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，格魯斯貝克家族2002年僅以3.6億美元收購塞爾提克，23年後以17倍價格轉手，獲得龐大回報。

出手買下塞爾提克的私募股權公司Symphony Technology Group的管理董事兼聯合創始人奇索姆（William Chisholm），是麻薩諸塞州喬治城人，畢業於達特茅斯學院（Dartmouth College），長期以來都是塞爾提克球迷。

奇索姆除了是STG聯合創辦人外，過去也曾創立The Valent Group，在投資界擁有豐富經驗。

據了解，格魯斯貝克家族此次出售 51% 的球隊股份，此舉主要基於遺產規劃及家族資產配置考量，該家族仍將擔任球隊的治理人（Governor），確保所有權過渡的穩定性。

▲塞爾提克坦圖、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA衛冕軍塞爾提克易主。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）本周談到球隊可能易主時曾表示，「我信任格魯斯貝克和球隊管理層的決定，相信他們會找到合適的接班人，讓我們的文化延續並進一步提升。」

坦圖補充道，「我們擁有一支優秀的球隊和優秀的管理團隊，花了很多年建立這種特殊的文化。我相信他們會做出正確的決策，讓這支球隊繼續前進。」

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