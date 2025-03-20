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接到大谷練習球和首轟球　10歲球迷獲傳家寶：有一天我要超越他

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平昨（19）日在東京巨蛋敲出本季首支全壘打，本身也打棒球的10歲小球迷水井颯良幸運接到這顆首轟球，喜獲「傳家寶」。值得一提的是，這已經是水井當天第2度接到大谷的球，大谷在熱身時丟了幾顆練習球到看台，其中一顆就朝著這位小球迷而去。

道奇昨日與芝加哥小熊進行東京海外開幕戰系列賽第2戰，這場比賽最高潮出現在5局下半，大谷第3個打席狠狠將球掃向右外野，儘管球彈回了場內，但經過重播確認，這是一發貨真價實的全壘打，也是他本季第一轟。

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▲▼日本10歲小球迷水井颯良幸運接到大谷翔平本季首轟球。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本10歲小球迷水井颯良幸運接到大谷翔平本季首轟球。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本10歲小球迷水井颯良幸運接到大谷翔平本季首轟球。（圖／達志影像／美聯社）

當時球落在外野，看台上的球迷爭相伸手試圖接住，球彈回場內後，小熊隊外野手將球撿起來，再次拋向觀眾席，10歲的小球迷水井颯良幸運接住這顆紀念球，讓他興奮直呼，「這顆球要當傳家寶！」

值得一提的是，這已經是水井當天第2度接到大谷的球，大谷賽前進行場邊熱身，在左外野傳接球後，丟了幾顆練習球到看台上。身穿大谷球衣的水井，當時興奮地高喊著「大谷選手！」雖然他一度以為大谷會將球投向其他方向，但最後球竟然飛向他， 「我以為沒機會了，結果他突然看向我，把球丟過來！」

▲▼大谷翔平。（圖／路透社）

▲大谷翔平。（圖／路透社）

水井從2歲開始就是大谷的粉絲，這次是爸爸帶他來東京巨蛋看球，當他拿著練習球回到座位時，父親還驚訝地愣住，久久說不出話來。

水井本身也打棒球，擔任投手和內野手。他表示，「其實我很想完全模仿大谷的投球姿勢，但教練說我還太小，還要再長高一點才能做到。」即便如此，他的夢想仍然是成為職業棒球選手，甚至放話「未來想超越大谷」。

▲▼大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟。（圖／路透社）

▲大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟。（圖／路透社）

關鍵字： 大聯盟道奇大谷翔平MLB

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