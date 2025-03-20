獨行俠有人勸戴維斯不要復出？本人態度曝 　球迷驚見他打高爾夫

There are people within the Mavericks organization who have tried to talk Anthony Davis out of returning from his injury, per @espn_macmahon



“AD is not trying to hear all of that.” ????



(h/t @ClutchPoints ) pic.twitter.com/6HNjfXYt2F — NBACentral (@TheDunkCentral) March 19, 2025

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星長人戴維斯（Anthony Davis）被交易到獨行俠後，僅打了1場就倒下，本周他被下放到G聯盟調整狀態，似乎復出在即，《ESPN》資深記者麥克馬洪（Tim MacMahon）卻爆料，達拉斯內部曾有人勸戴維斯不要復出，不過他本人拒絕這個提議，「AD 才不想聽這些。」

▲美國媒體爆料，獨行俠內部有人勸戴維斯本季不要復出。（圖／達志影像／美聯社）

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戴維斯在震撼交易中來到達拉斯，他自信能填補前獨行俠招牌唐西奇（Luka Doncic）的空缺，卻在2月9日的首秀就遭逢左內收肌傷勢，一路養傷至今。不過獨行俠最近將他下放至G聯盟附屬球隊德州傳奇，進行最後的復健與訓練，顯示他正全力準備回歸。

Anthony Davis seen playing a round of golf in Plano today ????



(via @DallasTexasTV) pic.twitter.com/ZSAOjTMXZN — MFFL NATION (@NationMffl) March 18, 2025

然而，當外界熱烈討論戴維斯的回歸時間時，球迷卻看到他在德州打高爾夫球，雖然這可能只是巧合，但考慮到目前正值季後賽卡位戰的關鍵時刻，這樣的時機點不禁讓人玩味。

根據《ESPN》資深記者麥克馬洪的最新消息，「戴維斯決心要在本季復出，最快可能在下周回歸，儘管獨行俠內部有一些人試圖勸說他不要復出。」不過這位10屆全明星長人「才不想聽這些」。

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

戴維斯本季效力湖人時，場均能貢獻 25.7 分、12.0 籃板、3.4 助攻、2.2 阻攻，投籃命中率高達 52.8%，攻守俱佳，也順利入選全明星賽。

目前獨行俠戰績 33 勝 36 敗，近 10 場吞下 8 敗，排名西區第10，隨時可能掉出附加賽區，團隊受到嚴重傷病潮困擾，多場比賽只能湊足 8 至 9 名球員應戰。隨著例行賽進入最後關頭，戴維斯的回歸無疑將成為球隊晉級季後賽的關鍵轉折點，他何時能正式復出備受矚目。

▲「一眉」戴維斯何時復出引起關注。（圖／達志影像／美聯社）