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大谷翔平廣告代言2025估33億元　美職居首

▲▼大谷翔平。（圖／路透社）

▲大谷翔平。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

日本球星大谷翔平在美國職棒大聯盟（MLB）表現出色，年收入驚人。根據美國體育新聞網站Sportico的報導，即使不算球團薪資，大谷今年光是廣告代言收入就高達新台幣33億元，成為世界棒球界第一人。

Sportico發表2025年美國職棒大聯盟最高薪球員名單，洛杉磯道奇隊的大谷翔平與紐約大都會的蘇鐸（Juan Soto）名列前茅，兩人今年收入都突破1億美元（約新台幣33億元）。報導指出，美國職棒大聯盟歷來從未有球員在一年內收入超過1億美元，但大谷翔平和蘇鐸今年雙雙打破這項紀錄。

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蘇鐸今年收入達1.29億美元（約新台幣42億元），大部分來自球團，包括合約薪資及7500萬美元的簽約獎金。他去年與大都會簽下15年7.65億美元（約新台幣250億元）合約。相比之下，大谷翔平2025年收入為1億200萬美元，僅次於蘇鐸，但大部分收入來自廣告代言。

大谷去年與道奇隊簽下10年7億美元（約新台幣233億元）合約，但與球團達成協議，延遲支付薪資，每年僅領200萬美元（約新台幣6659萬元）。根據Sportico的估計，大谷今年的廣告代言費用高達1億美元，成為美國職棒大聯盟代言收入最高的球員。

「洛杉磯時報」報導，大聯盟海外賽在東京引起轟動，大谷翔平的形象幾乎隨處可見，無論是街頭、機場廣告看板，還是電視和雜誌廣告版面，大谷代言的商品涵蓋球鞋、保養品、航空公司和手錶等多種類別。

在大谷之前，美職大聯盟年度最高代言收入紀錄由洋基傳奇球星吉特（Derek Jeter）和水手傳奇球星鈴木一朗保持，金額為1000萬美元。如今，大谷翔平以年度1億美元的代言收入，加入了高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）、網球明星費德瑞（Roger Federer）和籃球明星柯瑞（Stephen Curry）等年度代言收入破億美元俱樂部。

關鍵字： 大谷翔平

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