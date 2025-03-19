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看好巴特勒穩留勇士　柯爾：他非常尊重柯瑞

▲▼勇士天王柯瑞突破2萬5000分；搭檔巴特勒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒（左）2月被交易到勇士，聯手天王柯瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

自從巴特勒（Jimmy Butler）被交易到金州勇士後，球隊表現煥然一新，打出14勝3敗的戰績，逐漸在競爭激烈的西區站穩腳步。暫時擺脫附加賽的威脅。然而，巴特勒過去曾與公牛、灰狼、76人和熱火等隊發生摩擦，因此外界普遍認為，他與勇士之間的蜜月期恐怕不會持續太久。

對於這樣的擔憂，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）有不同的看法，他接受《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）訪問時表示，他相信巴特勒能長久待在勇士，且關鍵因素是柯瑞（Stephen Curry），「巴特勒非常尊重柯瑞，我有看到他們之間的互相尊重，我相信這段關係能夠長久維持，這就是柯瑞帶來的巨大影響，沒有人想讓柯瑞失望。」

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▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾的觀點並非空穴來風，巴特勒自加盟勇士以來，不僅場上表現出色，也多次公開表達對柯瑞的敬意，在勇士日前以105比114不敵缺兵少將的丹佛金塊後，巴特勒主動為失利承擔責任，並強調球隊需要共同分擔柯瑞的壓力，他表示，「這是我的責任，也是我們整個團隊的責任，必須幫助柯瑞分擔壓力，他是我們的領袖，我們必須全力保護他。」

然而，儘管巴特勒目前展現出積極的態度，外界仍無法忽視他過去與隊友、管理層的衝突史。在公牛時期，他曾與隊內其他球星關係緊張；在灰狼，他更曾在訓練中激烈批評隊友，導致球隊動盪；在七六人，他與西蒙斯（Ben Simmons）未能建立良好默契，最終離開球隊；而在熱火，他雖然成為球隊核心，但也曾與總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）發生激烈爭執。

關鍵字： NBA巴特勒柯瑞柯爾勇士

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