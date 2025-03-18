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賴清德接見兄弟點名12強、經典賽國手！最難忘宋晟睿精彩撲接

▲賴清德接見中信兄弟 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲賴清德接見中信兄弟 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟在2024年台灣大賽中以4勝1敗擊敗統一獅，奪得隊史第10座總冠軍，追平統一獅的中職最多冠紀錄。總統賴清德今（18）日上午10點在總統府接見衛冕軍中信兄弟，向球隊表達祝賀之意。

賴清德幽默表示，雖身為「獅迷」，仍由衷恭喜與敬佩中信兄弟近4年奪下3座總冠軍的傑出表現。他特別肯定中信兄弟領隊辜仲諒對球隊的大力支持，引進美、日教練、導入運動科學、深耕農場制度，這些投資都為球隊帶來豐碩成果。

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總統與多位球員、教練團以及啦啦隊一一互動，包括隊中的台南子弟鄭凱文、詹子賢。其中鄭凱文已在兄弟效力達11年，是年輕球員的榜樣。提到行使自由球員權利最後仍決定留在兄弟的詹子賢，賴清德直言，「很難想像你穿別隊球衣，穿兄弟衣服看起來特別帥。」

賴清德也問候了曾頌恩，表示他繼承林智勝32號球衣，今年又穿上陳子豪的1號，「相信你能成為兄弟當家重砲，最近又當上爸爸，恭喜。」他也讚許隊長王威晨的領袖氣質，相信其父親王光輝在天上一定為他感到驕傲。賴清德還特別向德保拉表達歡迎，希望這位王牌投手能繼續留在台灣、留在兄弟隊。

賴清德不忘點名國家隊成員，包括「守護神」吳俊偉、「小可愛」江坤宇。談到江坤宇，他笑說，「不知道小可愛稱號怎麼來，但我知道只要你上了場就很可怕，不但守備好，打擊也非常好 常常有令人驚喜的表現。」

賴清德也肯定宋晟睿「草上飛」跑出場內全壘打的精彩表現，甚至登上大聯盟官方網頁為國爭光，「還有那一撲接，這是影響球場勝負的關鍵，我認為非常重要。」另外提到高宇杰，讚揚他攻守俱佳、作為球隊靈魂人物，「是具備大賽經驗的學長。在場上調度給予學弟很大信心，感謝為球隊做出的傑出貢獻。」

賴清德也感謝恰恰彭政閔（雖未出席）以及來自台南的王建民和陳江和等教練，肯定他們不僅是兄弟隊教練，也是世界棒球12強賽的國家隊教練，贏得國人喝采。

關鍵字： 中信兄弟台灣大賽總冠軍賴清德棒球

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