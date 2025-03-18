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達比修有恐缺席開幕戰無緣挑戰紀錄 教士宣布金恩先發

▲▼達比修有。（圖／路透）

▲被問及達比修能否趕上開幕戰時，希爾特教練迴避了直接回答。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

據消息人士透露，聖地牙哥教士日籍投手達比修有可能因身體狀況問題將缺席開幕戰。教士隊總教練席爾特（Mike Shildt）於日本時間3月18日表示，38歲的達比修正經歷「全身疲勞感」，球隊已暫停其投球訓練計劃。

美國MLB官方報導指出，「達比修有面臨著延遲2025年賽季開幕的危機」引起球迷廣泛關注。 達比修剛在3月14日的熱身賽中對戰堪薩斯城皇家隊時表現出色，投了4局，送出4次三振，僅失1分。這場比賽之後，他已連續兩天未進行任何投球訓練。

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席爾特對達比修的情況解釋，「我們只是稍微控制一下而已，正在重新檢視他的時間安排。他的狀態很好，投了4局，投球數也很穩定。我們希望在漫長的賽季中明智地應對。」

但被問及達比修能否趕上開幕戰時，希爾特教練迴避了直接回答，「目前還沒有足夠的修憲來判斷這會有什麼影響。」

同日，教士隊宣布29歲的金恩（Michael King）將擔任2025賽季開幕戰先發投手。金恩在上賽季取得了13勝9負，防禦率2.95，送出201次三振的亮眼成績，創下個人職業生涯新高。

值得注意的是，金恩轉型為先發投手才僅僅一年時間，教士隊卻選擇他而非其他經驗豐富的投手，如希斯（Dylan Cease）或達比修。

若達比修能夠第四次擔任開幕戰先發，他將追平教士隊的球隊紀錄，但現在這個機會暫時被擱置。

關鍵字： 教士隊達比修開幕戰MLB投手

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