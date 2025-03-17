李東洺3局無失分領軍　悍將6比0封鎖味全熱身賽3連勝

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職一軍熱身賽17日在斗六棒球場登場，由富邦悍將迎戰味全龍。悍將先發投手李東洺繳出3局好投，終場以6比0完封味全龍，在吞下2連敗後，隨即收下3連勝。

悍將在2局下攻破龍隊先發投手伍鐸，申皓瑋、范國宸、陳真接連敲出安打，率先攻下1分，隨後劉俊豪補上安打攻佔滿壘。兩出局後，李宗賢選到保送，擠回1分，幫助球隊取得2比0領先。

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伍鐸投完3局後退場，悍將在4局下面對龍隊第二任投手王定穎，再度發動攻勢。兩出局後，李宗賢掃出場地安打，葉子霆補上左外野安打，形成得點圈有跑者的局面。隨後，代打豊暐適時敲出二壘安打，貢獻2分打點，將比數擴大至4比0。8局下，林岳谷敲出安打後，周佳樂補上三壘安打追加1分，王勝偉再補上安打，讓悍將再添1分，最終以6比0奠定勝局。

李東洺在結束經典賽資格賽後，首次於一軍官辦熱身賽登板，投3局用44顆球，被敲3支安打，送出1次三振、1次保送，無失分，表現穩定。游霆威、廖任磊、范柏絜、林旺熙、富藍戈、曾峻岳各投1局，聯手封鎖味全龍打線。其中，林旺熙飆出3K表現亮眼，富藍戈與曾峻岳各奪2K，全隊合計送出10K，成功鎖死龍隊打線。