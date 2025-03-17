大谷翔平宴客！米其林三星壽司、燒鳥名店揭曉　鮪魚解體秀最吸睛

▲大谷翔平宴請道奇隊友。（圖／截自IG:shoheiohtani ）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊16日與阪神虎完成熱身賽後，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希聯手在球隊下榻飯店舉辦「日本款待晚宴」，迎接隊友與教練團，讓所有成員在開幕戰前不僅體驗頂級和食，也進一步增進團隊向心力。

據日媒《SANSPO》報導，大谷翔平在個人Instagram分享晚宴畫面，透露這場盛宴的用心安排。現場特邀日本頂級美食「三本柱」——曾以2084萬日圓在豐洲市場標下「初競鮪」的知名鮪魚仲卸店「やま幸」、米其林三星壽司名店「鮨さいとう」、以及被譽為「日本最難訂位燒鳥店」的「鳥しき」齊聚一堂，為道奇隊員們帶來最頂級的和食饗宴。

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宴會現場圍繞著圓桌擺設，最受矚目的「鮪魚解體秀」更讓球員們驚嘆不已，大家爭相拍照留念。而隊中主力打者弗里曼（Freddie Freeman）更是在這場晚宴中成功克服「海膽恐懼症」，原本看到海膽壽司露出猶豫表情，甚至一度苦笑抱頭，但在隊友們鼓勵下鼓起勇氣嚐試，最後驚訝地說：「這真的很好吃！」，引來隊友陣陣掌聲與笑聲。

在賽前記者會上，山本由伸曾透露：「詳細內容是秘密，但我們準備了壽司與燒鳥，翔平是主要籌劃者，希望大家能開心享受。」佐佐木朗希則笑稱：「其實是由翔平和由伸主導安排的。」展現這場晚宴背後的用心。

大谷翔平這次不僅帶領球隊適應日本，也再次展現了作為球隊核心的領袖魅力。先前他曾在出發來日之前，為每位隊友準備高級耳機當作禮物，而這場晚宴則進一步加深了團隊間的情誼。內野手羅哈斯（Miguel Rojas）更在社群媒體以日文寫下：「どうもありがとうございます（非常感謝）」，向大谷等人表達謝意。

晚宴最後，全隊與「三本柱」名店主廚合影留念，包括因身體不適調整進度受影響的貝茲（Mookie Betts）也現身，顯示全隊在這場極致款待下士氣高昂。隨著18日開幕戰的逼近，道奇隊不僅在球場上磨合戰術，也在場下透過這場日式饗宴，提升團隊凝聚力，準備迎接新球季的挑戰。