李佳豪奪銀　坦言不可思議：感覺戰勝自己

▲李佳豪在本屆全英公開賽打出佳績，以男單亞軍作收。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

25歲的台灣羽球新星李佳豪，在BWF世界羽球巡迴賽超級1000系列「全英公開賽」追平台灣男子選手在全英公開賽的最佳成績，獲得亞軍。對此李佳豪也認為不可思議「感覺有戰勝自己」。

李佳豪在這次比賽中，已經追平周天成在全英公開賽的最佳成績。決賽中，李佳豪與石宇奇的對戰十分激烈，首局李佳豪曾以6比5領先，但隨後石宇奇火力全開，以13比8反超，最終以21比17拿下首局。

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▲李佳豪在男單決賽打出佳績，不敵世界球王石宇奇惜敗。（圖／資料照）

第二局，石宇奇先以3比1領先，但李佳豪憑藉一次漂亮的反手進攻，連續得分反超至10比9。不過，石宇奇迅速以11比10進入技術暫停。李佳豪不氣餒，回敬犀利的大對角殺球，並連拿3分追成15比15。但石宇奇穩住節奏，最終以21比19奪得冠軍。

李佳豪雖然未能奪冠，但他拼盡全力，最終拿下男單亞軍，追平台灣男子選手在全英公開賽的最佳成績。根據中國時報報導，對於自己表現，李佳豪表示「賽前設定的目標是先贏第一場，也沒有想能打到最後一天。中間最大差別感覺有戰勝自己，不管是心態上或技術層面上，我覺得都調整得不錯。」