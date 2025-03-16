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曾封鎖台灣！才木浩人三振大谷翔平完美壓制道奇　網：快去大聯盟

▲日本隊投手才木浩人。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊投手才木浩人。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

阪神虎16日與道奇交手熱身賽，王牌投手才木浩人展現壓制力，對決大谷翔平兩打席1次三振、1次飛球出局，封鎖道奇打線。他投5局，僅被敲1支安打，奪7次三振，讓球迷直呼，「快去大聯盟！」

才木在首局就與大谷翔平正面交鋒，投出152公里直球搶得球數領先後，連續3顆指叉球，成功讓大谷揮棒落空，三振出局。他整場比賽以速球搭配指叉球為主，讓道奇打者束手無策，全場僅被曼西（Max Muncy）敲出一支安打，另投出1次四壞球，幾乎完美封鎖對手。

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此戰才木的精湛表現讓社群媒體瞬間沸騰，據日媒《THE ANSWER》報導，許多阪神球迷在網路上留言：「才木搜尋結果全是 ‘未來的道奇投手’，笑死」、「這球威力真的太誇張了」、「趕快去大聯盟吧！」、「佐藤輝明和才木看起來下個休賽季就會一起挑戰大聯盟」、「才木的水準已經超越日職！」甚至有人驚呼：「才木的實力已經藏不住了，全世界都會注意到他！」

去年12強賽，先發投手才木浩人預賽對中華隊，主投5.2局無失分，國際賽初登板就奪下勝投，而且速球頻頻飆破150公里。複賽對委內瑞拉也繳出好投，先發5局，奪5K，被敲2支安打（包含1轟），失2分，最終無關勝敗。

阪神前3局遭史內爾（Blake Snell） 9上9下封鎖，4局下突破，近本光司獲得保送，中野拓夢敲出團隊首安，佐藤輝明隨後轟出右外野3分砲，取得領先。大谷翔平在兩打席後退場休息，6局上換上代打，引起現場球迷遺憾地嘆息。

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