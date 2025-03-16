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波辛基斯「怪病」復出有限制　缺席期間綠軍輸騎士、雷霆

▲▼塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克波辛基斯（右）缺席8場後於今日復出。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

塞爾提克中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）今（16）日對決籃網復出，這是他自2月27日以來的首場比賽，他因不明疾病缺席了過去8場比賽，而總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）透露，即便波辛基斯上場，也會受到上場時間的限制。

過去幾週，外界對波辛基斯的健康狀況知之甚少，球隊僅將他的缺席原因列為「非新冠病毒的疾病」，並未進一步說明。馬茲拉日前表示，「波辛基斯生病了，他每天都會到球館訓練、流汗，但還是感覺不舒服，目前正在努力恢復中。」

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波辛基斯本人於3月11日在社群媒體上更新狀況，透露球隊仍無法確定他的病因，他表示，「我一直在與某種病毒對抗，目前尚未完全確定病症，我正在康復中，但仍需要時間來恢復到最佳狀態，才能幫助球隊。感謝大家的支持，希望能夠儘快健康回歸。」

▲▼塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

這次缺陣讓波辛基斯的賽季再度呈現間歇性出賽的狀態，這位身高218公分的內線大將本季因為休賽期的腳踝手術，直到去年11月底才賽季初登場，目前僅出戰33場比賽。不過，對於以爭冠為目標的塞爾提克來說，只要波辛基斯能在季後賽健康上陣，一切都還來得及。

在波辛基斯缺陣期間，塞爾提克的戰績為6勝2敗，2場敗仗對手正好是奪冠熱門的騎士與雷霆。塞爾提克季後賽很可能需要面對這2支強敵，屆時波辛基斯的狀態將成為左右勝負的重要因素。

今日復出的賽事中，波辛基斯擔任先發中鋒出場31分鐘，繳出24分、2籃板成績，調整持續狀態中。

關鍵字： NBA波辛基斯塞爾提克

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