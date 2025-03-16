尼克布朗森缺席到3月底　錯過騎士、公鹿關鍵戰！東區排名恐生變

▲尼克布朗森對陣湖人時扭傷腳踝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，紐約尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）預計將缺席至3月底或4月初，以恢復右腳踝扭傷。他是在上周對洛杉磯湖人之戰中受傷，該場比賽尼克最終以109比113落敗。

布朗森的傷勢發生於延長賽期間，當時他在一次突破上籃時與湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）發生碰撞，導致腳踝扭傷。雖然布朗森仍堅持站上罰球線執行兩罰，但隨後立即退場，未能回歸比賽。

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布朗森自2022年夏天加盟尼克後，成為球隊近年來崛起的關鍵人物，因此他的缺陣對目前排名東區第3的尼克無疑是一大打擊，若按照最長的復原時間計算，他可能將缺席14場比賽，包括與公鹿和騎士的關鍵東區排名對決。

▲尼克布朗森（左）、唐斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

目前尼克仍有5場勝差領先排名第4、第5的公鹿與溜馬，但在布朗森缺陣後，球隊進攻端出現明顯下滑，過去3場比賽，尼克的進攻效率從每百回合118分（聯盟第5）降至113分（聯盟第19），戰績為2勝1負。

尼克如今不僅少了隊內得分王，也缺乏一位能夠全面串聯球隊的控球者。目前總教練席波杜（Tom Thibodeau）已加重唐斯（Karl-Anthony Towns）的進攻責任，雖然他具備進攻火力，但要完全取代布朗森的角色並不容易。