大谷翔平東京戰賽前製造出異樣景象　美記者驚訝：最冷靜的混亂

▲大谷翔平造成「冷靜的混亂」。（圖／截自X:Evan Drellich）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊15日在東京巨蛋與讀賣巨人進行熱身賽，大谷翔平反鄉開轟成焦點，最終道奇以5比1擊敗巨人。賽前練習前，大谷翔平便已經製造出異樣的場面，讓美國記者直呼「冷靜的混亂」。

Shohei Ohtani throws, fans crush to the third-base side of the Tokyo Dome with their phones out. Dodgers owner Mark Walter (grey hair) surveys the log jam on the concourse as a police officer walks by, asking, I assume, people to move along. The most calm chaos I’ve ever seen. pic.twitter.com/OKwQkKyYA1 [廣告]請繼續往下閱讀... March 15, 2025

據日媒《The Answer》報導，在巨人隊結束練習後，輪到道奇隊進行賽前訓練。當大谷手持手套出現在球場時，全場響起震耳欲聾的歡呼聲。他前往左外野，開始在三壘側的防護網進行傳球練習，此舉瞬間引發球迷熱烈反應，大批球迷紛紛站起，朝三壘側聚集，一度導致該區域幾乎無法通行。

現場警衛不得不出面管制人潮，並不斷提醒：「這裡是通道，請回到座位觀賽！」但這並未能阻止球迷的熱情，許多人仍舊拿著手機記錄大谷的一舉一動。

美國運動媒體《The Athletic》記者德雷利奇（Evan Drellich）親眼目睹這一幕，他在個人社群平台X（前推特）上分享了現場影片，並寫道：「當大谷翔平開始練習時，東京巨蛋的球迷蜂擁至三壘側，舉著手機記錄這一刻。道奇隊的老闆沃爾特（Mark Walter）也在觀察這個擁擠的狀況。警衛在場內巡視，可能是在勸導球迷散開。這是我看過最『冷靜的混亂』。」

不僅是在球場內，大谷翔平的高人氣也在球場外延燒。14日練習日當天，美國運動媒體《Sporting Tribune》的記者馬卡茲（Arash Markazi）在X上分享了一段影片，畫面中，東京巨蛋周邊的紀念品商店門口出現長長的隊伍，但所有球迷都耐心依序排隊，沒有任何插隊或混亂的情況。

這樣的場景也讓外國網友紛紛讚嘆：「日本人排隊的畫面顯得更加有秩序」、「我愛日本，這真是一個了不起的文化，值得尊敬。」