大谷翔平東京戰賽前製造出異樣景象　美記者驚訝：最冷靜的混亂

▲大谷翔平造成「冷靜的混亂」。(圖/截自X:Evan Drellich)

記者楊舒帆/綜合報導

洛杉磯道奇隊15日在東京巨蛋與讀賣巨人進行熱身賽,大谷翔平反鄉開轟成焦點,最終道奇以5比1擊敗巨人。賽前練習前,大谷翔平便已經製造出異樣的場面,讓美國記者直呼「冷靜的混亂」。

Shohei Ohtani throws, fans crush to the third-base side of the Tokyo Dome with their phones out. Dodgers owner Mark Walter (grey hair) surveys the log jam on the concourse as a police officer walks by, asking, I assume, people to move along. The most calm chaos I’ve ever seen. pic.twitter.com/OKwQkKyYA1