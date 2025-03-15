江少慶吐心聲：沒有球員希望受傷　3月底照MRI決定下一步

▲2025中職開季團圓大辦桌，富邦悍將江少慶。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

富邦悍將投手江少慶在去年球季接近尾聲時，遭遇右側胸大肌撕裂傷，並於10月上旬完成手術。今年球季將面臨挑戰，最新的復健進度顯示，他將於3月底接受MRI（核磁共振）檢查，以評估恢復狀況並決定下一步計畫。

江少慶透露，目前仍持續進行復健，「還會進一步請醫生評估，這個月底會照核磁共振，才能決定下一步的課表。目前還沒有進行投球，主要著重在復健和重量訓練的部分。現階段則開始加入羽毛球拍的動作，以觀察身體肌肉的癒合狀況。」

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談到這次傷勢帶來的心境轉變，江少慶坦言：「其實沒有球員希望受傷，去年從手肘外側受傷到年底又發生胸大肌撕裂傷，這段過程真的花了很長的時間。但我相信自己的身體能夠控制好，會持續復健，直到能夠重新站上投手丘的那一天，迎接新球季。」

江少慶在2023年季後因右手肘韌帶受損而休養，終於復出後，又在去年底遭遇右胸大肌傷勢，導致再度缺席。他坦言：「這段時間真的很漫長，將近兩年，球迷在等待，我自己也充滿期待。過程雖然很痛苦，但我希望自己的身體能夠達到最佳狀態，不讓自己太難過，我相信還是能夠再次站上球場，展現自己的實力。」

今年球季，富邦悍將以「我要全部！」作為隊伍口號，江少慶也在開季宣傳活動中高喊這四個字。他表示：「這個口號大家應該都聽過，真的很順口。公司的目標是讓球員表現、成績、啦啦隊和整體運作都能提升，所以我們要的就是全部！」

▲2025中職開季團圓大辦桌，富邦悍將江少慶(左一)。（圖／記者李毓康攝）