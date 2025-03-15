運動雲

>

江少慶吐心聲：沒有球員希望受傷　3月底照MRI決定下一步

▲▼2025中職開季團圓大辦桌，富邦悍將江少慶。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職開季團圓大辦桌，富邦悍將江少慶。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

富邦悍將投手江少慶在去年球季接近尾聲時，遭遇右側胸大肌撕裂傷，並於10月上旬完成手術。今年球季將面臨挑戰，最新的復健進度顯示，他將於3月底接受MRI（核磁共振）檢查，以評估恢復狀況並決定下一步計畫。

江少慶透露，目前仍持續進行復健，「還會進一步請醫生評估，這個月底會照核磁共振，才能決定下一步的課表。目前還沒有進行投球，主要著重在復健和重量訓練的部分。現階段則開始加入羽毛球拍的動作，以觀察身體肌肉的癒合狀況。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這次傷勢帶來的心境轉變，江少慶坦言：「其實沒有球員希望受傷，去年從手肘外側受傷到年底又發生胸大肌撕裂傷，這段過程真的花了很長的時間。但我相信自己的身體能夠控制好，會持續復健，直到能夠重新站上投手丘的那一天，迎接新球季。」

江少慶在2023年季後因右手肘韌帶受損而休養，終於復出後，又在去年底遭遇右胸大肌傷勢，導致再度缺席。他坦言：「這段時間真的很漫長，將近兩年，球迷在等待，我自己也充滿期待。過程雖然很痛苦，但我希望自己的身體能夠達到最佳狀態，不讓自己太難過，我相信還是能夠再次站上球場，展現自己的實力。」

今年球季，富邦悍將以「我要全部！」作為隊伍口號，江少慶也在開季宣傳活動中高喊這四個字。他表示：「這個口號大家應該都聽過，真的很順口。公司的目標是讓球員表現、成績、啦啦隊和整體運作都能提升，所以我們要的就是全部！」

▲▼2025中職開季團圓大辦桌，富邦悍將江少慶(左一)。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職開季團圓大辦桌，富邦悍將江少慶(左一)。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職富邦悍將江少慶復健運動

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢

「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢

中職開季辦桌菜單藏巧思！蔡會長點名林威助、陳傑憲合約話題滿滿

中職開季辦桌菜單藏巧思！蔡會長點名林威助、陳傑憲合約話題滿滿

柯敬賢曝與佐佐木有趣互動 親見偶像大谷翔平：看到怪物！

柯敬賢曝與佐佐木有趣互動 親見偶像大谷翔平：看到怪物！

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

李珠珢人氣破表！　富邦悍將會員完售不加開

李珠珢人氣破表！　富邦悍將會員完售不加開

U18亞洲盃五人制棒球「銀」恨 辜仲諒：下一次討回來

U18亞洲盃五人制棒球「銀」恨 辜仲諒：下一次討回來

霸鉧德變化球不太準　古久保看黃博多：直球非常有速度

霸鉧德變化球不太準　古久保看黃博多：直球非常有速度

美職、墨聯表達興趣　勝騎士轉戰兄弟：有贏球決心

美職、墨聯表達興趣　勝騎士轉戰兄弟：有贏球決心

李唯楓心疼挺Andy..揭他分手後狀態　批家寧一家「有點超過」：不讓他活下來

熱門新聞

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢

中職開季辦桌菜單藏巧思！蔡會長點名林威助、陳傑憲合約話題滿滿

柯敬賢曝與佐佐木有趣互動 親見偶像大谷翔平：看到怪物！

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

讀者回應

﻿

熱門新聞

1唐西奇、AD交易案完整過程曝光

2「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯

3主力高齡化　兄弟教頭談岳政華傷勢

4中職開季辦桌菜單藏巧思！蔡會長點名陳傑憲合約

5柯敬賢親見偶像大谷翔平：看到怪物！

最新新聞

1大谷翔平炸裂！睽違734天日本開轟

2手指韌帶撕裂　王博玄撐完資格賽

3曾子祐受傷趕不上開季　胡冠俞爭取機會

4台鋼多打自辦賽　洪總：1到9棒平均

5國中硬聯新明國中挑戰隊史第6冠

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

女友考駕照過直線7秒...卻在最後撞柱啦！

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366