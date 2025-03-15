不順啊！陳子豪笑稱轉隊自介卡關　盼攻破前東家兄弟豪華洋投團

▲2025中職開季團圓大辦桌，陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

味全龍「1號」重砲陳子豪轉隊後，首次在球迷面前以味全龍球員身份自我介紹。他用台語笑言：「不順啊！」坦言仍需特別練習來適應。

經典賽資格賽期間，他因傷無緣入選正式名單，目前回到母隊積極備戰新球季。談到身體狀況，他表示：「目前感覺不錯，但還需要拿到『復健組的畢業證書』。」

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陳子豪透露最新進度，昨日在自辦熱身賽中上場，但僅參與打擊，「防護員說要循序漸進，不能一下子打滿整場或守整場。不過自己覺得身體沒有什麼狀況。」至於是否能在官辦熱身賽亮相，他則表示仍需視教練團的考量而定。若能在官辦熱身賽出賽，他的最新應援曲也有機會首次曝光。

對於錯失披上國家隊戰袍的機會，陳子豪坦言有些可惜：「畢竟自己覺得這次是最有機會入選的一次，明年可能會更難了，強度太高。」他也謙虛地說：「旅外選手回來的較多，可能就沒有太大機會。有過一次經驗已經很開心，不會強求。說真的，比我好的選手很多，不會讓自己太在意沒入選，經歷了好幾年，已經習慣了。」

雖然尚未正式加入味全龍打線，但味全熱身賽中已展現火力，期待早日回歸。談到前東家中信兄弟近期網羅多名各隊強投，包括前富邦悍將王牌羅戈等人，他說：「這些洋投以前在兄弟時就曾交手過，現在雖然轉隊了，但還是要設法攻破他們。季賽很長，不可能每場比賽狀況都很好，希望球隊在對戰他們時能夠順暢攻擊。」