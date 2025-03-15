台灣棒球2.0啟動！蔡其昌喊出場均9千人目標

▲2025中職開季團圓大辦桌。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

中職15日在高雄以「辦桌」形式舉辦開季活動，展現滿滿熱情。會長蔡其昌也喊出，今年票房希望能成長10%至15%，場均目標設定為9000人。

談到這次「辦桌」活動，蔡其昌表示：「聯盟團隊很有創意，過去曾在兒童樂園舉辦開季活動，這次則希望搭配台灣傳統元素，例如電子花車與辦桌文化。感謝高雄市長陳其邁的支持，高雄市也希望明年能繼續舉辦，聯盟會努力尋找資源。」

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不僅是高雄，桃園市也積極爭取明星賽，各縣市首長的支持，聯盟都相當感謝。他也提到：「這次辦桌的門票一分鐘內秒殺，希望能讓棒球更深入台灣在地文化。」

蔡其昌笑稱，今天的活動讓他有種立委跑行程的感覺，場地有濃厚的野台氛圍，「這樣的場景，在我人生中可能已經上過一、兩萬次，感覺非常親切，就像回家一樣。利用在地元素，讓大家更貼近棒球，這也是推廣運動的一種方式。我希望台灣棒球不只是進入球場觀賞，而是能夠融入日常生活，像呼吸、喝水一樣自然。當我們達到這樣的境界，棒球的影響力才能更深入、更廣泛。只要基礎打穩，就能在國際賽場上發揮。」

明星賽也是聯盟的重點活動之一，蔡其昌透露：「去年球迷的滿意度很高，希望今年的數字也能維持。聯盟目前已有一些架構規劃，這次的明星賽會與12強冠軍有點關聯，期待聯盟同仁能夠規劃出完整的計劃，讓大家能早日購票。」

談到台灣棒球的未來發展，他宣布台灣棒球進入2.0時代，他表示：「我們拿下夢寐以求的12強冠軍，台灣棒球應該邁入新篇章。聯盟也已經開始推動各種改革，領隊會議也進行了許多變革，但這些都需要資源投入。例如，球團對球員的照顧愈來愈完善，FA合約的金額也逐漸提高，這些都是進入下一階段必須做的事，只有投入更多資源，台灣棒球才能更蓬勃發展。」此外，聯盟也將搬遷至更大的辦公室，以提升服務量能，這也是新改革的一部分。

▲ 2025中職開季團圓大辦桌，蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）