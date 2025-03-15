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蔡其昌願親赴美邀卡洛爾、費爾柴德　曾豪駒續任教頭？盼上半年定案

▲▼ 2025中職開季團圓大辦桌，蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2025中職開季團圓大辦桌，蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

經典賽資格賽中華隊晉級，各界關心台美混血兩大強打卡洛爾（Corbin Carroll）與費爾柴德（Stuart Fairchild）是否有機會加入中華隊。對此，中華職棒會長蔡其昌表示，願意展現誠意，親自赴美邀請兩人加入國家隊。

蔡其昌表示：「如果有需要，我願意親自跑一趟，展現誠意。每一位職業球員都有個人考量，費仔（費爾柴德）已經清楚表達自己的意願，但兩位球員都是美國籍，尤其卡洛爾是響尾蛇隊的看板球星，美國隊自然是他的首要選擇，而且還有健康狀況的考量。」

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「職業球員沒有義務一定要加入國家隊，我們能做的，就是拿出誠意與熱情，讓他們感受到我們的邀請是有誠意的。相信要徵召成功，這也是基本該做的。我願意親自拜託他們。」蔡其昌強調。

此外，針對2026年經典賽會內賽，曾豪駒總教練目前尚未正式點頭接任，蔡其昌透露：「預計上半年內確定人選，這件事不宜拖延。」

「經典賽資格賽剛打完，我們讓曾總休息一兩個月，同時也會不定期與他溝通、鼓勵。」他強調，擔任國家隊總教練責任重大，壓力更是無可避免：「國人對棒球的期待很高，總教練的壓力極大，沒有任何一個人有義務承擔這份重擔。」

「但以曾總的資歷來說，他帶領球隊拿下12強冠軍、成功晉級經典賽會內賽「這樣的總教練，有什麼理由不讓他繼續帶隊呢？」蔡其昌表示，仍會持續拜託他接下重任，「這次的挑戰會比前兩次更困難，我希望能在上半年內敲定人選，這是我給自己的期限。」

關鍵字： 中職國家隊蔡其昌曾豪駒台美混血

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