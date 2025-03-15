大谷翔平暖心回應台灣媒體 連韓媒都讚：世界級球星！

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB 東京系列賽 即將在東京巨蛋登場，洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊將於3月18日、19日進行大聯盟新賽季的海外開幕戰。昨（14）日，日籍球星大谷翔平在記者會上，大方回應台灣媒體的提問，連韓媒都讚，大谷展現了世界級球星的風範。

記者會上，台灣媒體問，「是否認為MLB未來有機會在台灣舉辦開幕戰？」大谷翔平給出了暖心回應，「當然，我認為這是個很棒的想法。能夠在任何一個熱愛棒球的國家、在當地球迷面前比賽，本身就是一件很棒的事。今年開幕戰在日本，去年則在韓國，如果這次系列賽辦得成功，未來應該能推動更多國家來舉辦。我很期待有朝一日能在台灣球迷面前比賽，那將是件非常美好的事。」

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被問到「亞洲與美國球迷有何不同？」時，大谷則說，「無論是哪個國家的球迷，都擁有對棒球的熱情，並將這份熱愛傳遞給我們（球員）。球迷本身就是最棒的存在，能夠在這樣的支持下比賽，對選手來說是無與倫比的幸福。我認為，不論國籍或種族，能夠獲得大家的支持並站上球場，才是最重要的。」

這番話讓南韓媒體《SPOTV》感到佩服，報導中直言，「大谷翔平沒有只關心日本，他的回答展現了作為世界級球星的格局，證明了他不僅是日本的驕傲，更是全球棒球界的代表性人物。」